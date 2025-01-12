8 фактов незаконной вырубки деревьев выявлено в ходе новогодних рейдов
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Общая сумма наложенных штрафов составила более 4,9 млн тенге, передает Kazpravda.kz
В целях пресечения незаконных порубок, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ель», передает Polisia.kz.
В ходе мероприятия было сформировано 711 мобильных групп. Проведено 2450 рейдовых мероприятий.
В результате принятых мер выявлено 1011 административных правонарушений: 8 фактов незаконной вырубки деревьев; 574 факта продажи в неустановленных местах; 429 фактов нарушения правил содержания и защиты зеленых насаждений.
Общая сумма наложенных штрафов составила более 4,9 млн тенге. Также зарегистрировано 4 уголовных правонарушения.