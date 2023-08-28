9-летнюю девочку ударило током на пенной вечеринке в Костанайской области

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В поселке Узунколь проводилась пенная вечеринка, приуроченная ко Дню молодежи, на которой 9-летняя девочка получила удар электрическим током, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Костанайской области.

По данным пресс-службы, пострадавшей на месте оказали первую неотложную медицинскую помощь врачи, дежурившие на мероприятии. Девочку доставили в районную больницу.

По данному факту полиция начала досудебное расследование по части 2 статьи 306 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они совершены в отношении товаров или услуг, предназначенных для малолетних".

Проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы, добавили в ДП.