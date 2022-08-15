А безналом-то дешевле!

С 10 августа проезд в общественном транспорте при наличном расчете для уральцев подорожал почти в два раза – с 80 до 150 тенге. Детский проезд также повысился в цене до 70 тенге.

Прежний тариф (взрослый – 80 тенге, детский – 40 тенге) действовал на протяжении пос­ледних пяти лет. О внедрении дифференцированного тарифа власти говорили с прошлого года и не раз. Поэтому недавнее очередное объявление по этому поводу многие уральцы оставили без внимания. По словам кондукторов, если раньше при внедрении электронной оплаты при равной цене многие предпочитали оплачивать проезд по старинке – наличными, то теперь значительная разница в оплате за наличку (150 тенге) и безнал (80 тенге) заметно стимулирует пассажиров использовать приложение Avtobys и QR-код мобильного приложения Kaspi. Пожалуй, самый задаваемый вопрос в салонах автобусов на этой неделе будет о том, где можно приобрести транспортную карту. Внедрение электронного билетирования позволит обеспечить прозрачность доходов компаний-пассажироперевозчиков. Это необходимо, поскольку сегодня сфере общественного транспорта государство выде­ляет многомиллиардные субсидии.