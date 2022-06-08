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А снос и ныне там
Аскер Шыгысов

Десяток домов сгорел в депрессивном микрорайоне «Копай» в Петропавловске всего за несколько недель.

Некоторые строения горели ночью, из-за чего поползли слухи о том, что-де копайцы сами поджигают свои дома. Но зачем?

Ранее городские власти нарисовали красивые планы преображения этого микрорайона. В недалеком будущем на месте отсталого «Копая» с его лабиринтами из маленьких домиков появится современный жилой район из высоких зданий, где будут и бульвар, и беговые дорожки, и просторные парковки для авто.

На днях с местными жителями встретились аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов и исполняющий обязанности акима Петропавловска Жанболат Батырбеков. Речь зашла о возмещении ущерба.

– Из-за пожаров идут разбирательства, – пояснил Жанболат Батырбеков. – По сгоревшим домам мы ждем справки из ДЧС, в которых должно быть официально подтверж­дено, что пожар был, что дом стоял и сгорел. После этого комиссия рассмотрит справки из БТИ о том, что дома действительно существовали. Оценку произвести будет, конечно, нельзя. Домов-то уже нет. Но комиссия примет решение по возмещению ущерба либо жильем, либо деньгами.

Кумар Аксакалов уточнил, что под снос пойдут 117 домов и что запроектировано строительство 27 многоэтажных домов, а это 2 800 новых квартир.

– Девять домов начнем строить уже в этом году, – отметил аким области. – Остальные – коммерчес­кие дома. Запроектированы также школа, поликлиника, детский садик.

Между тем жители не могут дождаться начала массового сноса, они давно живут на чемоданах. Получив еще прошлым летом уведомления о начале принудительного отчуждения земельных участков и недвижимого имущества, они забросили все ремонт и вместо этого гадают: когда же начнут сносить и какая компенсация их ждет? Есть о чем задуматься владельцам не только развалюх, но и новых домов из бруса, которые тоже присутствуют в «Копае»...

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