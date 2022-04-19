А ты прошел валидацию?

Школьная транспортная карта – это личный документ ребенка, и изымать его нельзя ни при каких обстоятельствах.

В редакцию «Казахстанской правды» обратилась жительница столицы Жанар Абишева с жалобой на контролеров автобусов, которые отнимают проездные у детей, якобы потому что они просроченные, при этом высаживая ребенка из транспорта. Мама несовершеннолетней дочери так дело не оставила. Она выяснила, что виноваты не родители и уж тем более не сам ребенок. Сбой допустила система валидации.

– В прошлый понедельник в автобусе второго маршрута у дочери контролер забрала проездной билет, сказав, что он просроченный. Я поехала в CTS (ТОО City Transportation Systems. – Прим. ред.) выяснить, как он оказался просроченным, если я восстановила проездной осенью. До этого дочь теряла его. Мне сказали, что срок дейст­вия карты пять лет, и, вероятно, произошел сбой программы. Посоветовали обратиться в депар­тамент транспортного контроля, где начальник отдела однозначно сказал: контролер не имела права забирать проездной. Здесь же выяснили, что ­отобранные проездные доставляют в вышеупомянутый департамент только по понедельникам. Причем обещали перезвонить, чтобы я могла вернуть проездной дочери. Но это оказалось делом не одного дня… Также я обратилась в Городской центр iKOMEK 109, где подтвердили, что контролер не имеет права отбирать проездной. Но диспетчер Ажар в седьмом автопарке, которому принадлежит автобус маршрута № 2, так не считает и утверждает, что контролер поступила правильно, – рассказала о своих похождениях по инстанциям Жанар.

В итоге она забрала карту дочери, после чего попросила перепроверить ее в CTS: оказалось, что все в порядке.

А вот маме другого ребенка пришлось оплачивать новый проездной документ. Об этом Алия Канапьянова написала в Фейсбуке.

«У 13-летнего ребенка в автобусе 14-го маршрута забрали проездную карту, аргументировав, что срок годности закончился. Но карту перевыпустили полтора года назад, потому что кондуктору не понравилось фото – якобы оно не соответствует внешности ребенка. Дочка действительно подросла. Но разве это повод? Кстати, за перевыпуск карты я заплатила 1 000 тенге,» – сетует женщина.

Она не смогла забрать проездную карту ни в департаменте, потому что ее там не оказалось, ни в шестом автопарке, которому принадлежит 14-й маршрут. И ей пришлось второй раз оплатить перевыпуск проездного документа.

Мы попытались выяснить, почему происходят такие вопиющие нарушения со стороны контролеров. Почему взрослый человек, находясь на рабочем месте, нарушает права ребенка?

Руководитель службы по связям с общественностью в ТОО City Transportation Systems Науат Азанбаева, к которой обратилась журналист от имени редакции газеты за разъяснением, о случившихся инцидентах знает и отмечает, что такое поведение со стороны отдельных работников некоторых автобусных парков неприемлемо.

К слову, в день нашего обращения в CTS состоялось служебное совещание с руководителями столичных автобусных парков, на котором председатель правления компании Бекмырза Игенбердинов заострил внимание перевозчиков на участившиеся случаи высадки детей из автобусов работниками кон­трольно-линейной службы и поручил руководству автопарков провес­ти разъяснительную работу с контролерами и пресечь подобные факты.

– Ни при каких обстоятельствах детей высаживать нельзя! Даже если ребенок забыл школьную карту, потерял ее или она была просрочена. Это моя принципиальная позиция, – отметил Бекмырза Игенбердинов.

В столице для детей до 18 лет проезд в общественном транс­порте уже более двух лет бесплатный. Однако у ребенка всегда должна быть с собой транспортная карта и валидировать ее обязательно. Льготный проезд для всех несовершеннолетних, независимо от их статуса, запустили в марте 2020 года по поручению акима столицы Алтая Кульгинова. Это решение распространилось и на детей – жителей пригородов. Детям до семи лет транспорт­ная карта не требуется.

В 2020 году выпущено почти 40 тыс. школьных транспорт­ных карт, в 2021-м – свыше 56 тыс., с января по 11 апреля 2022-го – свыше 15 тыс. Из этого количест­ва школьных транспорт­ных карт первичный выпуск составляет 60%, а 40% приходится на перевыпуск.

Как отмечают в CTS, наличие карты у ребенка позволяет регистрировать поездку, что дает возможность перевозчикам определять пассажиропоток и корреспонденцию поездок.

– Благодаря матрице корреспонденции мы можем планировать графики, расписание и давать рекомендации для гос­органов. Более того, регистрация поездки ребенка также может пригодиться, если ребенок потеряется. Таких случаев было немало, когда благодаря картам мы находили детей, – говорит Науат Азанбаева.

В то же время руководитель службы по связям с общественностью CTS рассказала, что зачастую слышит нарекания от родителей: дескать, зачем нам карты, если проезд бесплатный.

– Да, проезд бесплатный, и эти поездки не субсидируются. Но следует понимать, что, если мы видим по информационной системе, что в автобусе едут только 20 взрослых пассажиров и 67 детей, которые не регистрируют поездку, появится рекомендация, что нужно сократить количество автобусов на маршруте. Поэтому перевозчикам крайне важно, чтобы дети обязательно производили валидацию, – по­яснила она.

Что касается изъятия просроченной или заблокированной карты, то в CTS заявляют: никто не имеет права забирать личный документ у ребенка. Исключение – если картой пользуется иное, третье лицо.

Между тем родители детей даже выступили с предложением к представителям CTS: внести проездную карту в приложение Kaspi, как и другие документы, которые сейчас можно показать с телефона. Возможно, представители транспорт­ной компании воспользуются этим предложением. А пока они просто обращаются к родителям с настоятельной просьбой – проверять наличие у детей школьных транспортных карт и срок ее действия перед поездкой в общественном транспорте.

Подать заявку на оформление школьной транспортной карты можно, обратившись в центральную кассу по проспекту Р. Кошкарбаева, 50⁄1 либо онлайн на сайте transcard.kz с доставкой на дом. Получая школьную карту впервые, а также при замене старой карты, если с момента первой валидации прошло пять лет, необходимо заплатить 500 тенге, а восстанавливая карту при потере или замене досрочно – 1 000 тенге.

Напомним, что ТОО City Transportation Systems создана постановлением акимата города Астаны в 2011 году, единственным учредителем является ГУ «Управление транспорта и развитие дорожно-транспорт­ной инфраструктуры города Нур-Султана». С развитием города росла потребность в качественном планировании и управлении транспортным комп­лексом. Сегодня здесь трудятся 119 сотрудников контрольно-линейной службы, которые проверяют наличие валидации у пассажиров автобуса, и 71 сотрудник департамента, в обязанности которых входит в том числе контроль за состоянием здоровья водителей, работающих на маршрутах, содержанием в порядке автотранспорта, а также работа с населением по возникающим вопросам.

В настоящее время бесплатным проездом в столичном автотранспорте пользуются участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, пенсионеры, а также получатели государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигшие пенсионного возраста, многодетные матери, многодетные семьи, инвалиды, дети-инвалиды до 18 лет, в том числе один из родителей или законных его представителей.