Свежий выпуск
Абай на портале «Звязды»
Любовь ШАШКОВА
На сайте представлены «Литературный Азербайджан», «Литературная Армения», «Литературная Беларусь», «Литературный Казахстан» и т. д. Научный сотрудник Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Айнур Калиаскарова рассказывает:
– Организаторы интернет-сайта «Созвучие» понимают, что сейчас бессмысленно оспаривать характер равных прав печатной книги и Интернета на распространение художественного слова. «Задача «Созвучия», – говорит директор ИД «Звязда», главный редактор газеты «Звязда» Алесь Карлюкевич, – представлять литературу и при этом использовать сегодняшние технологические новшества. И хотя интернет-прочтение вызывает некоторые сложности, без использования электронных технологий писателям сегодня не обойтись. Иначе дорога к читателю (а именно это предполагает сам процесс литературного творчества, создания произведений) окажется слишком долгой, если не бесконечной».
Руководствуясь программой по развитию литературных связей, ИД «Звязда» заключил договор о сотрудничестве с Институтом литературы и искусства имени М. Ауэзова и Национальной государственной книжной палатой РК. Благодаря этому «казахская тема» получила в «Созвучии» довольно широкое развитие. Во-первых, раздел «Литературный Казахстан» имеет самый серьезный объем на белорусском портале. За несколько месяцев работы модераторы выставили сотни текстов авторов из Казахстана, а также белорусских писателей, отражающих в своем творчестве казахстанскую тематику. Акцент сделан на литературно-критических, историко-литературных и литературоведческих материалах. Это свидетельствует о том, что организаторы не стремятся к дешевой популярности. Прежде всего «Созвучие» адресовано тем, кто работает в области художественной литературы, кто занимается пропагандой художественной литературы».
Открыты интернет-площадки «Абай шествует по планете» и «Мир Мухтара Ауэзова». Казахстан представлен научными статьями, аналитическими материалами Сеита Каскабасова «Пушкин и Абай – поэты ренессансного типа», Уалихана Калижанова «Культурный код народа Казахстана», Шериаздана Елеукенова «Новая литература нового Казахстана», Бейбута Мамраева «Постижение Абая», Светланы Ананьевой «Великий Абай», Диляры Шариповой «Памятник Абаю в Ташкенте», Айнур Машаковой «Рецепция творчества Абая Кунанбаева в дальнем зарубежье», Любови Шашковой «Писательские встречи на белорусской земле» и ее поэтическими произведениями, интервью Валерия Михайлова радио «Азаттык» и его же интервью «Литературной газете», статьей Веры Савельевой «Наш современный роман как жанровый микс и некоммерческий проект» и другими. О потомках – последователях Абая пишет заведующий отделом абаеведения и литературы новой эпохи Института литературы и искусства Серикказы Корабай.
«Мир Мухтара Ауэзова» включает несколько десятков публикаций. Специально для сайта написал замечательное философское эссе об авторе «Пути Абая» Мурат Ауэзов. Статья «Два письма – две судьбы, Или отголоски горькой правды» директора Института литературы и искусства Уалихана Калижанова представляет собой глубокий анализ отношений Сабита Муканова и Мухтара Ауэзова, взгляд серьезного исследователя с высоты сегодняшнего времени на непростую ситуацию в литературном процессе первой половины XX века. В статье «Студенческий Петербург Ауэзова» У. Калижанов рассказывает о начале творческого пути классика. Текстовые материалы дополняет электронный фотоархив.
Постоянно укрепляющиеся казахстанско-белорусские литературные связи, безусловно, будут способствовать пополнению раздела «Литературный Казахстан» на белорусском сайте «Звязды».
Ждем ответов читателей на вопросы (LubaShashkova@mail.ru):
1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?
2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?

Популярное

Все
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Казахстан принял решение по поводу российских и белорусских грузоперевозчиков
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Что происходит с курсом тенге, объяснили в Нацбанке
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Сплав для телескопов, действующих в космосе, предложил казахстанский школьник
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
К чему приводит вольный выпас сайги в Западно-Казахстанской области
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль

Читайте также

Свежий выпуск
Вперед, мотопробег!
Свежий выпуск
Готов к труду и озеленению!
Свежий выпуск
Село – на карантин
Свежий выпуск
Мечты сбываются!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]