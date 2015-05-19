Свежий выпуск Абай на портале «Звязды» Любовь ШАШКОВА

На сайте представлены «Литературный Азербайджан», «Литературная Армения», «Литературная Беларусь», «Литературный Казахстан» и т. д. Научный сотрудник Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Айнур Калиаскарова рассказывает:

– Организаторы интернет-сайта «Созвучие» понимают, что сейчас бессмысленно оспаривать характер равных прав печатной книги и Интернета на распространение художественного слова. «Задача «Созвучия», – говорит директор ИД «Звязда», главный редактор газеты «Звязда» Алесь Карлюкевич, – представлять литературу и при этом использовать сегодняшние технологические новшества. И хотя интернет-прочтение вызывает некоторые сложности, без использования электронных технологий писателям сегодня не обойтись. Иначе дорога к читателю (а именно это предполагает сам процесс литературного творчества, создания произведений) окажется слишком долгой, если не бесконечной».

Руководствуясь программой по развитию литературных связей, ИД «Звязда» заключил договор о сотрудничестве с Институтом литературы и искусства имени М. Ауэзова и Национальной государственной книжной палатой РК. Благодаря этому «казахская тема» получила в «Созвучии» довольно широкое развитие. Во-первых, раздел «Литературный Казахстан» имеет самый серьезный объем на белорусском портале. За несколько месяцев работы модераторы выставили сотни текстов авторов из Казахстана, а также белорусских писателей, отражающих в своем творчестве казахстанскую тематику. Акцент сделан на литературно-критических, историко-литературных и литературоведческих материалах. Это свидетельствует о том, что организаторы не стремятся к дешевой популярности. Прежде всего «Созвучие» адресовано тем, кто работает в области художественной литературы, кто занимается пропагандой художественной литературы».

Открыты интернет-площадки «Абай шествует по планете» и «Мир Мухтара Ауэзова». Казахстан представлен научными статьями, аналитическими материалами Сеита Каскабасова «Пушкин и Абай – поэты ренессансного типа», Уалихана Калижанова «Культурный код народа Казахстана», Шериаздана Елеукенова «Новая литература нового Казахстана», Бейбута Мамраева «Постижение Абая», Светланы Ананьевой «Великий Абай», Диляры Шариповой «Памятник Абаю в Ташкенте», Айнур Машаковой «Рецепция творчества Абая Кунанбаева в дальнем зарубежье», Любови Шашковой «Писательские встречи на белорусской земле» и ее поэтическими произведениями, интервью Валерия Михайлова радио «Азаттык» и его же интервью «Литературной газете», статьей Веры Савельевой «Наш современный роман как жанровый микс и некоммерческий проект» и другими. О потомках – последователях Абая пишет заведующий отделом абаеведения и литературы новой эпохи Института литературы и искусства Серикказы Корабай.

«Мир Мухтара Ауэзова» включает несколько десятков публикаций. Специально для сайта написал замечательное философское эссе об авторе «Пути Абая» Мурат Ауэзов. Статья «Два письма – две судьбы, Или отголоски горькой правды» директора Института литературы и искусства Уалихана Калижанова представляет собой глубокий анализ отношений Сабита Муканова и Мухтара Ауэзова, взгляд серьезного исследователя с высоты сегодняшнего времени на непростую ситуацию в литературном процессе первой половины XX века. В статье «Студенческий Петербург Ауэзова» У. Калижанов рассказывает о начале творческого пути классика. Текстовые материалы дополняет электронный фотоархив.

Постоянно укрепляющиеся казахстанско-белорусские литературные связи, безусловно, будут способствовать пополнению раздела «Литературный Казахстан» на белорусском сайте «Звязды».

Ждем ответов читателей на вопросы (LubaShashkova@mail.ru):

1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?

2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?