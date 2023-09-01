Адлет Тойбаев возглавил комитет в МНВО

Указы и распоряжения, Кадровые назначения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

С ноября 2022 года он был директором департамента стратегического планирования и координации МНВО РК.

Фото пресс-службы правительства РК

Приказом министра науки и высшего образования РК Тойбаев Адлет Жунисович назначен на должность председателя комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО. Об этом сообщила пресс-служба правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Ранее эту должность занимала Гулзат Исбасаровна.

Адлет Тойбаев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2008 году ассистентом кафедры КазНУ им. аль-Фараби.

В 2009 – 2011 гг. – ведущий методист, начальник методического отдела, директор департамента по учебной работе КазНУ им. аль-Фараби.

В 2011 – 2017 гг. – начальник учебно-методического управления, директор департамента по академическим вопросам, проректор по учебной работе Казахского государственного женского педагогического университета.

В 2017 – 2018 гг. – первый проректор-проректор по академическим вопросам Казахстанского инженерно-технологического университета.

С 2018 года по 2022 год работал директором департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК.

В 2022 – председатель комитета науки МОН РК.

С ноября 2022 года по настоящее время – директор департамента стратегического планирования и координации МНВО РК.

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