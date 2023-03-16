Адресный кодекс

Однако, как заметили сенаторы, кодекс не предлагает новых механизмов стимулирования работодателей исполнять квоту по трудоустройству лиц с инвалидностью. А этот вопрос, заявил спикер Сената Маулен Ашимбаев, является важным звеном в эффективности документа.

Как отметила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, новая социальная политика является важным аспектом масштабных изменений, объявленных Главой государства. Основы этих пре­образований отражены в проекте Социального кодекса.

В нем, во-первых, предлагается кардинальное изменение парадигмы господдержки: она будет больше направлена на упреждение трудных жизненных ситуаций, а не на устранение последствий. Во-вторых, предусматривается углубление цифровизации социальной сферы, обеспечивающей переход от используемой сегодня заявительной формы оказания социальных услуг к выявительной, и проактивному формату их предоставления. В-третьих, ответственность за социальное обеспечение граждан будет возлагаться не только на государство, но и на работодателей и самих граждан. Эти обязательства будут реализованы в рамках нового социального контракта. В-четвертых, меры по развитию системы социального страхования будут направлены на стимулирование продуктивной и формальной занятости.

Глава МТСЗН добавила, что при разработке Соцкодекса был изучен международный опыт, за его основу взята структура Социального кодекса Евросоюза, но с учетом специфики нашей страны. Проект кодекса содержит 5 разделов и 21 главу.

Однако проект кодекса не предлагает новых механизмов стимулирования работодателей исполнять квоту по трудоустройству лиц с инвалидностью, считает сенатор Ляззат Калтаева. Данный вопрос активно поднимается гражданским обществом, в частности, защищающим права лиц с нарушениями интеллекта и ментальными нарушениями, а также профессиональными сообществами, и требует его внимательного изучения и решения.

– Надеюсь, что Правительство возьмет данный вопрос на конт­роль и внесет предложения по их решению, – сказала сенатор.

В ходе заседания сенаторы рассмотрели во втором чтении поправки по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости. Документ определяет порядок электронной передачи прав на земельный участок. Эта электронная процедура будет способствовать обеспечению прозрачности и открытости механизмов, доступности данных о свободных земельных участках для всех, в том числе потенциальных инвесторов, минимизирует взаимодействие субъектов земельных правоотношений с должностными лицами при оказании соответствующих государственных услуг.

В связи с автоматизацией процессов исключается институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана уполномоченными органами. При этом для земель поселков, сел и сельских округов и по остальным категориям сохраняется действующий порядок предоставления, регламентированный земельным законодательством.

Концептуально поддержав новеллы, вводимые законопроектом, депутаты предложили внести в него ряд поправок. Внесенные в документ 78 изменений и дополнений направлены на усиление механизмов пресечения и предупреждения фактов неиспользования или нерационального использования сельскохозяйственных земель. Кроме того, создана правовая основа для использования информационных систем в сферах архитектуры, градостроительства и строительной деятельности.

– Одна из ключевых задач этого закона – создание условий для эффективного использования земель. Несомненно, важное значение имеет цифровизация этой сферы. Считаем, что закон положительно повлияет на оптимизацию процедур предоставления государственных услуг в сфере земельных отношений и повышение их эффективности, – прокомментировал принятие закона Маулен Ашимбаев.

Сенаторами также рассмотрены в двух чтениях поправки в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей РК» с сопутствующими изменениями и дополнениями. Документы разработаны группой депутатов во исполнение поручений Главы государства, направленных на совершенствование судебной системы и порядка судопроизводства.

Основные новеллы документов таковы. По словам сенатора Андрея Лукина, предлагается внедрить элементы выборности председателей районных судов. Этот вопрос давно поднимают и юридическая общественность, и предприниматели, и судьи. Причем речь идет не только об отдаленных и малосоставных судах.

– У нас в столице и областных центрах 15 судов без председателей. Полагаем, внедрение выборности изменит эту ситуацию. Судейское сообщество сможет само предложить кандидата. Коллеги будут просить авторитетных судей стать самовыдвиженцами. Повысится прозрачность и транс­парентность. Система карьерного роста станет понятной. Судьи Верховного суда также будут избираться Сенатом на альтернативной основе. У Сената будет выбор как минимум из двух судей, – пояснил сенатор.

Как известно, Главой государства в Послании указано об обеспечении равного статуса судей со снижением их зависимости от председателей судов, в том числе за счет преобразования части позиций председателей судов в судейские должности.

Поэтому нормами нового закона предлагается создание межрайонных судов в нескольких или одной территориальной единице. Тем самым сократятся позиции председателей судов.

Внесены и нормы, касающиеся рычагов давления на судей. Сегодня правоохранительные органы имеют свои инструменты влияния на судей. Они вправе без уголовного дела проводить специальные оперативно-розыскные мероприятия (СОРМ) против любого судьи, достаточно только получить санкцию прокурора области. С этого момента силовой орган может прослушивать судью, собирать данные о нем и его личной жизни. Поэтому у судей есть основание для беспокойства.

– При обсуждении в Сенате концептуально было определено, что СОРМ в отношении судей должен санкционировать только Генеральный прокурор. Поэтому предложено закрепить эту гарантию на уровне Конституционного закона. Это укрепит независимость судей, – считает сенатор Лукин.

Усиливаются роль и статус Высшего судебного совета (ВСС). Предлагается передать в ВСС воп­росы подготовки кандидатов в судьи, повышения квалификации, прод­ления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей. В введение ВСС также передается Академия правосудия.

– То есть ВСС теперь будет полноценно отвечать за подбор судейских кадров, их дальнейший карьерный рост и уход в почетную отставку, – сказал Андрей Лукин.

Усиливается также роль апелляционной инстанции. Предлагается, чтобы суд апелляционной инстанции принимал решение по существу, без возврата в первую инстанцию, то есть по правилам суда первой инстанции.

– Поэтому в случае, если суд апелляционной инстанции начал рассматривать дело по существу, то работают правила суда первой инстанции, в том числе и в вопросах предоставления новых доказательств. Так суд обеспечит полноту, всесторонность и объективность судебного разбирательства. Этот механизм снизит количество судейских ошибок, повысит качество судебных актов, обеспечит единообразие прак­тики судов, позволит быстрее восстановить нарушенные права граждан и предпринимателей, – считает депутат.

Не секрет, что суды нередко поставлены перед выбором: принять формально законное решение или встать на сторону людей, права которых были нарушены в силу различных обстоятельств. Поэтому сенаторы предложили включить справедливость в число задач гражданского судопроизводства наравне с законностью.

– Президентом страны определен ряд важных задач, связанных с дальнейшим совершенствованием судебной и правоохранительной систем. Принятые сегодня законы являются продолжением конкретных мер, реализуемых в этом направлении в последние годы. Законы призваны обеспечить доступ граждан к справедливому, независимому и профессиональному суду. Для этого будет усилена независимость судей и усовершенствован порядок судопроизводства. В целом принятые законы будут способствовать формированию судебной системы в соответствии с запросами граждан и бизнеса, – прокомментировал законодательные акты Маулен Ашимбаев.

На сегодняшнем пленарном заседании Сенат рассмотрит проект Социального кодекса во втором чтении, и если этот давно ожидаемый документ будет принят, то в стране будут сначала приняты адресные меры по упреждению социальных рисков, только затем адресная помощь, направленная на борьбу с последствиями социальных рисков.