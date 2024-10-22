Против незаконной миграции

Свежий выпуск
76
Ксения Черника

Оперативники департамента полиции Туркестанской области разоблачили несколько преступных групп и выявили каналы незаконной миграции.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Сотрудники УБОП задержали группу лиц, помогающих иностранцам в нелегальном пересечении государственной границы, включая подделку документов. Подозреваемыми оказались пятеро жителей Туркестанской области и города Шымкента, двое из которых ранее имели судимости. Установлены и двое жителей Сарыагашского района, которые способствовали пересечению границы гражданам соседнего государства.

Сотрудники управления по противодействию экстремизму в этом году задержали 9 уголовных преступников, разыскиваемых правоохранительными органами соседних государств. По всем установленным фактам начаты досудебные расследования.

#Туркестанская область #миграция #незаконная миграция

Популярное

Все
В преддверии Дня Республики стартовала акция «Менің елім – менің Туым»
Республиканский конкурс «Ұлттық кітап» впервые пройдет в 2025 году
Всем школам школа!
Казахстанские юниоры эстетической гимнастики завоевали медали в Гонконге
Музыкальная палитра Кристофа Мангу
Специалисты «Семей орманы» восстанавливают лес после пожара
Защити себя прививкой
Нет брауни, даешь урбеч!
Кака поведет нашу сборную на Евро-2026
Женщины стали осознаннее относиться к своему здоровью
Пять команд претендуют на «золото» сезона
Последний долг на века
Против незаконной миграции
Абе – это целая планета
Книга – призывникам, часы – солдатам
Закон Республики Казахстан
Распоряжение Главы государства
Афганские компании презентовали свои товары в Алматы
Кефир, ребрендингу покорный
Отмечается снижение преступности
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Главы правительств Казахстана и Пакистана обсудили вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества
Пассажиров поезда в РК обокрали во время сна
Засоряют Большой Алматинский канал
Вместе почти 60 лет: супруги Джангазиевы раскрыли секреты семейного счастья
Президент: Стремление к миру путем переговоров - это стратегическое благоразумие
Жизнь, посвященная народу: 130 лет исполняется со дня рождения Сакена Сейфуллина
Введен запрет на ввоз яблок
Расследования в сфере защиты конкуренции выявили ряд нарушений в Жамбылской области
В столичном медвузе открыли современные научно-исследовательские институты
Делегация казахстанских депутатов приняла участие во встрече председателей парламентов государств Центральной Азии и Кореи
В Мажилисе состоялся правительственный час на тему развития рынка труда
Проблемы обеспечения гендерного равенства обсудили члены парламентской комиссии по ЦУР в Сенате
Команда Казахстана по керлингу впервые в истории пробилась в плей-офф ЧМ
Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве Шерзата Болата
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
Чемпионат мира по боксу: определен состав молодежной команды Казахстана
Около $150 млрд прямых инвестиций планируют привлечь в республику
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В Атырау появится дендрологический парк
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Русская девушка с казахским менталитетом
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз

Читайте также

Отмечается снижение преступности
Книга – призывникам, часы – солдатам
Женщины стали осознаннее относиться к своему здоровью
Кака поведет нашу сборную на Евро-2026

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]