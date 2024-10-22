Против незаконной миграции

Сотрудники УБОП задержали группу лиц, помогающих иностранцам в нелегальном пересечении государственной границы, включая подделку документов. Подозреваемыми оказались пятеро жителей Туркестанской области и города Шымкента, двое из которых ранее имели судимости. Установлены и двое жителей Сарыагашского района, которые способствовали пересечению границы гражданам соседнего государства.

Сотрудники управления по противодействию экстремизму в этом году задержали 9 уголовных преступников, разыскиваемых правоохранительными органами соседних государств. По всем установленным фактам начаты досудебные расследования.