Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде

Перед началом судебного процесса адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В управление по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области поступила информация о неправомерных действиях одного из адвокатов.

Выяснилось, что юрист представлял потерпевшую сторону в уголовном деле, начатом по факту особо тяжкого преступления. Проходящий по нему в качестве обвиняемого, предложил адвокату вознаграждение за подкуп потерпевшей стороны для дачи ложных показаний. Последний согласился выступить в качестве посредника.

"22 октября, после передачи 6,5 млн тенге и 2,9 тысячи долларов США, сотрудники УБОП задержали 36-летнего адвоката. В ходе обыска принадлежащей ему автомашины полицейские изъяли еще 3100 долларов США", – сообщил заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.

По данному факту в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело по ст. 422 ч. 4 УК РК "Подкуп или принуждение к даче ложных показаний, связанные с обвинением в особо тяжкого преступления".