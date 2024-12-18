Адылбек Касымалиев стал председателем кабмина Кыргызстана
68
Он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Адылбек Касымалиев назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики – руководителем администрации президента Кыргызской Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар.
Акылбек Жапаров ушел с поста премьер-министра Кыргызстана в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба президента страны. Ранее в Telegram-канале кабмина опубликовали видео, как живой коридор из сотрудников администрации президента провожал Акылбека Жапарова.