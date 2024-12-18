Адылбек Касымалиев стал председателем кабмина Кыргызстана

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Адылбек Касымалиев назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики – руководителем администрации президента Кыргызской Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар.

Акылбек Жапаров ушел с поста премьер-министра Кыргызстана в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба президента страны. Ранее в Telegram-канале кабмина опубликовали видео, как живой коридор из сотрудников администрации президента провожал Акылбека Жапарова.