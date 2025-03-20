Аэропорт Астаны просит пассажиров взять оригиналы удостоверяющих документов

Гражданская авиация
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Дана Аменова
корреспондент

Технические неполадки в работе электронных сервисов вызвали временные неудобства, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы воздушной гавани, в ночь с 20 на 21 марта (с 23:00 до 08:00) АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ») проведет плановые технические работы.

В этот период портал eGov, мобильное приложение eGov-mobile и другие электронные сервисы будут временно недоступны, включая сервис «Цифровые документы».

«Если у вас запланирован рейс в этот промежуток, рекомендуем взять с собой оригиналы документов (удостоверение личности, паспорт и др.), чтобы избежать возможных неудобств при регистрации на рейс и прохождении контроля. Благодарим за понимание и желаем комфортного полета!», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Напомним, 24 января 2025 года аэропорт Астаны также выступил с обращением в связи со сбоем на портале E-gov. 

 

#Астана #аэропорт #документы #оригиналы

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