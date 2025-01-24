Аэропорт Астаны выступил с обращением в связи со сбоем на портале E-gov

Технические неполадки могут доставить гражданам временные неудобства.

«В связи с временным отсутствием доступа к порталу E-gov, просим вас позаботиться о наличии оригинала документа, удостоверяющего личность. Электронные версии документов не будут загружаться. Благодарим за понимание и надеемся на ваше содействие!» – заключили в пресс-службе воздушной гавани.