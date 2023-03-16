"Нурсултан Назарбаев" вновь признан лучшим аэропортом в Центральной Азии и СНГ

Транспорт
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Столичная воздушная гавань второй год подряд признается лучшим региональным аэропортом в Центральной Азии и СНГ, передает корреспондент Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. 

Фото пресс-службы МИИР РК

World Airport Awards является самой престижной наградой в мировой индустрии аэропортов. Она считается эталоном качества и оценивает уровень обслуживания клиентов и удобства более чем в 550 аэропортах мира.

"Мы рады вновь получить высшую оценку. Аэропорт Астаны находится на втором месте среди наиболее загруженных аэропортов Центральной Азии и на 12-м – среди самых востребованных аэропортов постсоветского пространства. NQZ является базовым аэропортом для ряда иностранных авиакомпаний и основных отечественных авиаперевозчиков. Мы обладаем всей необходимой инфраструктурой для предоставления качественных услуг пассажирам и авиакомпаниям в соответствии с лучшей мировой практикой", – сказал председатель правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Даулет Хамзин.

Он также добавил, что развитие предприятия проводится в соответствии с международными стандартами IATA и ICAO. Являясь визитной карточкой государства, столичная воздушная гавань делает все возможное для создания комфортных условий транзитным пассажирам и гостям Астаны. Благодаря развитию цифровых возможностей, пассажиры могут производить онлайн-регистрацию, отслеживать рейсы и оплачивать услуги.

В пресс-службе МИИР отметили, что награды World Airport Survey присуждаются на основе опросных анкет, заполненных клиентами аэропортов в течение 8-месячного периода независимого мирового исследования авиационных объектов.

Столичная воздушная гавань впервые была удостоена этой награды в июне 2022 года.

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