Аэропорт Астаны временно не будет работать по ночам

В пресс-службе аэропорта Астаны обратились к пассажирам в связи с изменениями авиарейсов.

«Данная мера связана с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы. С 1 мая и до окончания ремонта, в период с 22.00 до 06.00 часов местного времени, аэродром столичного аэропорта будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов», - заключили в пресс-службе аэропорта.