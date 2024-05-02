Аэропорт Астаны временно не будет работать по ночам
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Столичная воздушная гавань перешла на новое расписание из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы, сообщает Kazpravda.kz
В пресс-службе аэропорта Астаны обратились к пассажирам в связи с изменениями авиарейсов.
«Данная мера связана с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы. С 1 мая и до окончания ремонта, в период с 22.00 до 06.00 часов местного времени, аэродром столичного аэропорта будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов», - заключили в пресс-службе аэропорта.