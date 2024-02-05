Аэропортам поручили повысить уровень сервиса при досмотре пассажиров в РК

Как отметили в Минтранспорта, вся работа по развитию туризма в стране и привлечению инвестиций может быть нивелирована низким сервисом обслуживания в аэропортах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве транспорта под руководством вице-министра Талгата Ластаева провели совещание с участием руководителей аэропортов республиканского и областного значения, а также руководителей Служб авиационной безопасности по вопросам повышения качества сервиса при проведении досмотра и обслуживании авиапассажиров, сообщает Kazpravda.kz.

Как было отмечено, положительными темпами расширяется маршрутная сеть со странами Персидского залива, Азии и Европы.

В этой связи была указана необходимость кардинального пересмотра стандартов и требований при обслуживании авиапассажиров с учетом национальной идентичности.

На совещании подчеркнули, что вся работа по развитию туризма в стране и привлечению инвестиций может быть нивелирована низким сервисом обслуживания в аэропортах.

По итогам совещания для улучшения качества обслуживания пассажиров аэропортам поручили усилить работу по нескольким направлениям.

Также Авиационной администрации Казахстана поручено взять на особый контроль вопрос дальнейшего повышения уровня культуры сотрудников аэропортов при обслуживании и проведении предполетного досмотра пассажиров.