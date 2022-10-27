Агиткампания в недрах страны

Кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен посетил Восточно-Жезказганский рудник.

Выдвинутый содружеством профсоюзов «Аманат» кандидат на президентские выборы Мейрам Кажыкен провел встречу с рабочим коллективом производственного объединения «Жезказганцветмет» ТОО «Корпорация «Казахмыс».

Перед спуском в шахту Анненского рудника, а самая нижняя его точка находится на глубине более 500 м, кандидату предложили подкрепиться. По словам рабочих, это такое же важное правило, как и взятие с собой необходимого снаряжения. Затем Мейрам Кажыкен прошел медицинский осмотр, и только после этого ему выдали каску, шахтерский фонарь, перчатки, защитные очки, респиратор, беруши и самоспасатель (дыхательный аппарат при подземных авариях).

Пройдя инструктаж по технике безопасности, кандидат в президенты РК спустился вместе с рабочими дневной смены. Он побывал на участке водоотлива, в ремонтном пунк­те горнорудных механизмов, познакомился с условиями труда шахтеров.

Основные моменты своей предвыборной программы Мейрам Кажыкен объяснял на глубине 260 метров ниже уровня моря.