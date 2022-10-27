Свежий выпуск Агиткампания в недрах страны 27 октября 2022 г. 0:24 Алла Серикбаева Кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен посетил Восточно-Жезказганский рудник. Выдвинутый содружеством профсоюзов «Аманат» кандидат на президентские выборы Мейрам Кажыкен провел встречу с рабочим коллективом производственного объединения «Жезказганцветмет» ТОО «Корпорация «Казахмыс». Перед спуском в шахту Анненского рудника, а самая нижняя его точка находится на глубине более 500 м, кандидату предложили подкрепиться. По словам рабочих, это такое же важное правило, как и взятие с собой необходимого снаряжения. Затем Мейрам Кажыкен прошел медицинский осмотр, и только после этого ему выдали каску, шахтерский фонарь, перчатки, защитные очки, респиратор, беруши и самоспасатель (дыхательный аппарат при подземных авариях). Пройдя инструктаж по технике безопасности, кандидат в президенты РК спустился вместе с рабочими дневной смены. Он побывал на участке водоотлива, в ремонтном пункте горнорудных механизмов, познакомился с условиями труда шахтеров. Основные моменты своей предвыборной программы Мейрам Кажыкен объяснял на глубине 260 метров ниже уровня моря.