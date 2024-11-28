Аграрная наука: контакты ученых стран-соседей не прерывались никогда

Взаимодействие ученых-аграриев Казахстана и России имеет глубокие корни. Сотрудничество получило развитие еще в советскую эпоху, когда на базе крупных центров растениеводства и животноводства регулярно проводились конференции, заседания «круглых столов», семинары. Участниками этих мероприятий становились и представители других союзных республик.

фото пресс-службы МСХ РК

Объединенным одними целями людям были очень полезны такие диалоговые площадки, на которых они обменивались опытом, знаниями и идеями. Близкие соседи-ученые Казахстана и России не теряли связей даже в трудные времена. И сейчас контакты устойчивы и взаимовыгодны.

Существующие в Казахстане аграрные вузы и НИИ сотрудничают с десятками научных центров и образовательных учреждений России. К примеру, у КазАТИУ (Казахский агротехнический исследовательский университет) им. С. Сейфуллина насчитывается 28 таких партнеров. В их числе Ставропольский государственный аграрный университет, Уральский государственный аграрный университет, Башкирский государственный аграрный университет и другие. КазНАИУ (Казахский национальный аграрный исследовательский университет) сотрудничает с 29 российскими вузами и НИИ, включая Якутскую государственную сельскохозяйственную академию, Российский государственный аграрный университет им. К. Тимирязева, Нижегородскую государственную сельскохозяйственную академию.

Две страны, в которых сельское хозяйство признано драйвером экономического роста, имеют большие перспективы развития и тесно взаимодействуют в сфере АПК на уровне своих правительств. Так, на минувшей неделе состоялась рабочая поездка в Казахстан министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Лут.

Здесь она посетила ТОО «Агрофирма «Родина», а также одноименное село, расположенное в Целиноградском районе Акмолинской области. Руководимое известным аграрием Иваном Сауэром сельхозпредприятие смогло стать образцом успешного агробизнеса и заботы о людях. В этом убедилась в ходе посещения агрофирмы и руководитель российского аграрного министерства.

Особый интерес у российских коллег вызвала деятельность Науч­но-производственного центра зернового хозяйства (НПЦЗХ) им. А. Бараева, где они могли ознакомиться с историей и дос­тижениями казахстанского зерноводства, результатами селекционной работы наших ученых.

Оксана Лут подчеркнула важность сотрудничества между Россией и Казахстаном в облас­ти семеноводства и селекции, выступающих основой для дальнейшего устойчивого развития сельского хозяйства двух дружест­венных государств.

К слову, НПЦЗХ им. А. Бараева планомерно развивает интеграцию с российскими научными учреждениями, включая обмен опытом и генетическими ресурсами с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова», Алтайским НИИ сельского хозяйства, Омским аграрным научным центром, Омским Государственным аграрным университетом, Саратовским Аграрным научным центром. В рамках договоров о научно-техническом сотрудничестве проводится совместная исследовательская работа по созданию новых сортов сельскохозяйственных культур.

В ходе рабочей поездки в Казахстан Оксана Лут ознакомилась также с подготовкой кадров для АПК Казахстана. Члены делегации посетили Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина, осмот­рели материально-техническую базу вуза, а также лаборатории. Студенты презентовали гостям свои проекты.

На сегодняшний день в российских аграрных вузах обучают­ся 64 студента из Казахстана, в казахстанских – 44 молодых россиянина, что свидетельствует о стабильном интересе к образовательному сотрудничеству между двумя странами в сфере сельского хозяйства.

Результаты совместного труда ученых-селекционеров двух стран – созданные ими новые сорта. Они успешно используются фермерами и вносят вклад в укрепление продовольственной безопасности двух стран. Одно из таких совместных «детищ» селекционеров – сорт гороха «касиб».

Как рассказала нашей газете заведующая отделом зерновых и зернобобовых, зернофуражных масличных и крупяных культур НПЦЗХ им. А. Бараева Ирина Ошергина, в результате скрещивания получился гибрид первого поколения. Чтобы он стал полноценным сортом, нужно 10–15 лет кропотливой работы:

– Мы создали гибрид и сразу же отправили его в Омский ГАУ для проведения испытаний. Разу­меется, новинка одновременно тестировалась и на наших площадках. На определенной стадии, когда окончательно прек­ратился процесс расщепления сорта, были отобраны семена. Ключевыми являются несколько показателей: урожайность, невысокий рост, стойкость к полеганию, засухоустойчивость, цвет семян. Когда все названное сходится в одних семенах, стабильно повторяется из года в год, то цель считается достигнутой – сорт соз­дан. Эту работу провели селекционеры нашего центра и Омского ГАУ, поэтому сорт считается совместным.

По словам казахстанского ученого, климатические условия Северного Казахстана схожи с Омской областью, и опытные аграрии об этом знают. Поэтому сорта, выведенные у наших соседей, дают хорошую отдачу у нас. В зерновых регионах нашей страны пользуются спросом пшеница «омская-18», «омская-36» и «урало-сибирская».

Между Научно-производственным центром зернового хозяйства им. А. Бараева и аграрными центрами Омска налажены крепкие связи в рамках программы обмена знаниями и материалами по масличным и зерновым культурам. В ходе научного сотрудничества проводятся конференции, заседания «круглых столов» по обмену опытом, издаются совместные статьи. Вот и в декабре делегация из НПЦЗХ отправится в Омск, где намечено проведение международного «круглого стола» по зернобобовым культурам.

Что в сфере агронауки соседней России ценно для нас, чему можно по-хорошему позавидовать? По мнению заведующей отделом, у соседей сохранилась фундаментальная школа селекции, сформированная в советские годы. Еще находятся в строю ученые, для которых главный источник знаний – это книги. Когда седовласые академики рассказывают о своей работе, это по-настоящему захватывает. Очень хочется научиться работать так, как умеют они.

Надо признать, что поколение ученых, о которых идет речь, смогло перестроиться, встать на современные рельсы. Поэтому общение с ними интересно и познавательно.

– Но это все не означает, что наша агронаука отстает от российской. Однозначно можно утверждать, что не отстает. Просто методы и подходы могут быть разными. Мы можем вместе с российскими учеными исследовать одну проблему, но фокусировать свои усилия на разных ее сторонах. Когда объединяются полученные результаты, это всегда приводит к совместному успеху. Даже в самые тяжелые времена мы продолжали общаться. Академики РАН очень тепло отзываются о Центре имени А. Бараева: еще молодыми они приезжали сюда и считают наш вклад в развитие земледелия очень высоким, – отмечает Ирина Ошергина.