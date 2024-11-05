Ах, водевиль! Позабавил и удивил!

Театр
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Восточно-Казахстанском областном театре драмы и оперетты 89-й сезон открыли яркой премьерой

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Актер и режиссер Сергей Астраханцев, взяв за основу водевиль Николая Некрасова «Петербургский ростовщик», предложил свою версию, более понятную современному зрителю.

Водевиль – непростой жанр. Помимо качественного юмора требуется еще мастерство вокала и хореографии. По словам режиссера, он учитывал, что в театре на протяжении 15 лет идут занятия арт-вокалом и танцами. Плюс в ходе работы над спектаклем все поющие герои, помимо репетиций, дополнительно ежедневно выделяли время на занятия с профессионалами: композитором Светланой Апасовой и хореогра­фом Анной Татаренко. В итоге получился праздник на все сто – с дуэ­тами, соло, эффектными танцами, включая зажигательный канкан.

В сюжете водевиля три классических ингредиента: любовь, препоны на ее пути и веселые хит­рости, чтобы их преодолеть. Старшее поколение наверняка помнит снятый по мотивам некрасовского произведения фильм «Сватовство гусара», покоривший своей легкостью и музыкальностью. Гусар попросил у ростовщика руки его дочери, но в ответ услышал не о приданом, а наоборот – требование заплатить за невесту деньги. В поисках решения находчивый военный придумал фарс с «ценной» картиной, чтобы обвести вокруг пальца скупого папашу и вручить тому его же собственные деньги.

В постановке Сергея Астраханцева «Гусар и ростовщик», как и в фильме, музыку и музыкальные номера можно смело причислить к главным героям – они держали внимание зрителя с первой и до последней минуты. Прекрасно справилась с ролью дочки ростовщика актриса Юлия Забавская: Лиза в ее исполнении получилась просто символом влюбленности – окрыленной, порхающей, наполненной чувством.

Овациями зал оценил игру Михаила Иванова в роли гусара Ивана Налимова. Актер блеснул невероятной пластикой и способностью моментально менять амплуа. И конечно, «зажигалкой» на сцене стал исполнитель роли отца-скупердяя Максим Горбанев. За 1 час 40 минут, пока длится спектакль, он выдал такой заряд энергии, юмора и эмоций, что хватило бы на десятерых.

– У меня быстро сложилось сценарное решение, – рассказывает режиссер-постановщик. – Сегодня невозможно представить на сцене водевили того времени в чистом виде. В ту пору они строились по принципам, которые сегодня зрителю непонятны. Пришлось отказаться от некоторых некрасовских сцен, не влиявших на сюжет. У нас главный герой переодевается в разных персонажей: в султаншу, охотника. Здесь это было уместно.

Находкой стали сцены с мадам Варвари и ее девочками. В первоисточнике таких персонажей, как несложно догадаться, нет. Но, согласитесь, какой гусар без знойных женских объятий? «Боевые» подруги были больше, чем подруги на вечер. В советском кинохите «О бедном гусаре замолвите слово» есть красивый эпизод. Корнету приносят корзину с гостинцами: «Вот тебе варенье от Зизи, вот тебе ватрушка от Лулу, а вот пирог с грибами от самой мадам». И дальше девушки помогают офицеру во всем, чтобы он женился-таки на своей возлюбленной. В спектакле восточноказахстанского театра та же история – именно мадам Варвари и ее девушки становятся главными помощницами гусара Налимова в его розыгрыше жадного ростовщика.

Спектакль стал праздником еще во многом благодаря сценографии художника-постановщика Шоты Чоговадзе и ярким эффектным костюмам Ольги Дорморост. Премьера, однозначно, удалась. Нет сомнений, что яркий, веселый музыкальный спектакль войдет в постоянный репертуар театра.

#культура #ВКО #театр #сезон

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