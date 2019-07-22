Аида Балаева назначена помощником Президента РК

Кадровые назначения
Фото: ult.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Аиды Балаевой помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz.    

"Назначить Балаеву Аиду Галымовну помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан", – цитирует текст указа пресс-служба Президента РК.

Распоряжением Главы государства Балаева Аида Галымовна освобождена от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Аида Балаева родилась 4 июля 1974 года в Джамбулском районе Алматинской области.

Закончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "Учитель русского языка и литературы", Казахский национальный аграрный университет по специальности "Юрист". Кандидат социологических наук.

В 1999 году  – ведущий специалист отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия РК.

В 2002-2004 гг. – начальник отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского городского Управления информации и общественного согласия, начальник отдела анализа и прогнозирования Управления информации по городу Алматы.

В 2004-2005 гг. – заместитель начальника Управления информации по городу Алматы.

С 2005-2006 гг. – первый заместитель директора Департамента внутренней политики города Алматы.

С 2006-2008 гг. – директор Департамента внутренней политики города Алматы.

С 2008-2010 гг. – начальник Управления внутренней политики города Астаны.

С 2010-2014 гг. – заместитель акима города Астаны.

С декабря 2014 года занимала должность заведующей Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

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