Школе присвоено имя героя

Его имя носит теперь и открывшийся первый военно-патриотический кабинет, в котором можно ознакомиться­ с историей жизни и наградами батыра. По словам директора Ляззат Култаевой, это большой праздник школы, где сегодня обу­чается более тысячи детей.

– Мы гордимся тем, что нашей школе присвоено имя народного героя. Надеемся, что наши ученики будут достойно хранить память о нем, вырастут настоящими пат­риотами, – сказала руководитель учреждения образования.

В рамках праздничной программы «Батырдың ерлігі – ел есінде...» состоя­лась церемония открытия мемориальной доски в честь Рахимжана Кошкарбаева. Участниками мероприятия стали представители Министерства обороны и городского управления образования, педагоги и учащиеся школы № 44, сообщает официальный сайт столичного акимата.