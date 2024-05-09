Школе присвоено имя героя Свежий выпуск 9 мая 2024 г. 4:29 90 Дина Махамбетова Имя Халық Қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева присвоено школе № 44 в Астане. фото из архива "КП" Его имя носит теперь и открывшийся первый военно-патриотический кабинет, в котором можно ознакомиться с историей жизни и наградами батыра. По словам директора Ляззат Култаевой, это большой праздник школы, где сегодня обучается более тысячи детей. – Мы гордимся тем, что нашей школе присвоено имя народного героя. Надеемся, что наши ученики будут достойно хранить память о нем, вырастут настоящими патриотами, – сказала руководитель учреждения образования. В рамках праздничной программы «Батырдың ерлігі – ел есінде...» состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь Рахимжана Кошкарбаева. Участниками мероприятия стали представители Министерства обороны и городского управления образования, педагоги и учащиеся школы № 44, сообщает официальный сайт столичного акимата. #память #ВОВ #Халық қаһарманы #Рахимжан Кошкарбаев #школа 44