Школе присвоено имя героя

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Дина Махамбетова

Имя Халық Қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева присвоено школе № 44 в Астане.

фото из архива "КП"

Его имя носит теперь и открывшийся первый военно-патриотический кабинет, в котором можно ознакомиться­ с историей жизни и наградами батыра. По словам директора Ляззат Култаевой, это большой праздник школы, где сегодня обу­чается более тысячи детей.

– Мы гордимся тем, что нашей школе присвоено имя народного героя. Надеемся, что наши ученики будут достойно хранить память о нем, вырастут настоящими пат­риотами, – сказала руководитель учреждения образования.

В рамках праздничной программы «Батырдың ерлігі – ел есінде...» состоя­лась церемония открытия мемориальной доски в честь Рахимжана Кошкарбаева. Участниками мероприятия стали представители Министерства обороны и городского управления образования, педагоги и учащиеся школы № 44, сообщает официальный сайт столичного акимата.

#память #ВОВ #Халық қаһарманы #Рахимжан Кошкарбаев #школа 44

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