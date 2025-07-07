Аида Балаева приняла участие в министерском совещании государств-членов ШОС

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Сегодня в г. Циндао (КНР) состоялось совещание министров культуры государств-членов ШОС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКИ

Фото: пресс-служба МКИ

Выступая на заседании, министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила высокий уровень организации, подчеркнув, что ШОС стала международной платформой для развития культурного диалога и расширения гуманитарного сотрудничества.

«Культура – это не только традиции прошлого, но и живой язык будущего. И чем сильнее мы будем развивать совместные инициативы, тем прочнее станет духовное единство государств ШОС», - отметила глава МКИ.

В числе значимых культурных совместных инициатив Фестиваль молодежи ШОС, Форум молодых лидеров ШОС. Запущен ряд якорных проектов: «Духовные святыни стран ШОС» и первый международный музыкальный фестиваль «Шелковый путь ШОС», прошедший в г. Алматы в 2024 году c участием музыкальных коллективов из государств-членов ШОС.

Что касается перспективы, то министр предложила развивать сотрудничество, направленное на поддержку креативной индустрии, развитие туризма и расширение межкультурных связей – учреждение передвижной Ярмарки ремесел и декоративного искусства ШОС, которая будет поочередно проводиться в странах ШОС, объединяя народных ремесленников, мастеров ковроделия, гончарного дела и резьбы.

Кроме того, Аида Балаева озвучила идею реализации «Цифровой платформы культурного наследия ШОС», которая будет включать и виртуальные музеи стран-участников ШОС, произведений искусства, каталоги культурных объектов и видеоуроки мастеров.

Она добавила, что Казахстан готов предложить свою экспертную и организационную поддержку в реализации этих инициатив, включая разработку концепции и проведение первого мероприятия в 2026 году в городе Алматы или Туркестан – древнем духовном центре Великой степи.

Также в рамках заседания состоялась коллективная встреча министров культуры государств-членов ШОС с заведующим Отделом пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая, членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ли Шулэйем.

Детали культурного сотрудничества Казахстана и Китая Аида Балаева обсудила на двусторонней встрече с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели. Участники встречи отметили позитивный характер взаимодействия и выразили заинтересованность в его дальнейшем развитии.

Вместе с тем состоялась двусторонняя встреча главы МКИ с генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым.

Также сегодня прошла торжественная церемония открытия фестиваля искусств и молодежной песни государств-членов ШОС.
Цель мероприятия - развитие культурных связей между Востоком и Западом, продвижение национальных традиций и дальнейшее укрепление дружбы стран-участниц Организации.

Казахстан на данном фестивале представили молодые исполнители, лауреаты государственной молодежной премии «Дарын» Садраддин Болат и Рухия Байдукенова.

Церемония открытия фестиваля искусств ШОС и фестиваля молодежной песни прошла в формате молодежного песенного вечера и была посвящена демонстрации многообразия культур стран-участниц ШОС.

#Китай #ШОС #совещание #Балаева

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