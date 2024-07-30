Аким Жамбылской области выразил признательность родителям Елдоса Сметова

Общество , Олимпиада
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава региона Ербол Карашукеев навестил семью чемпиона ХХХІІІ летних Олимпийских игр Елдоса Сметова, поздравил родителей и выразил им почтение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Жамбылской области

Заслуженный мастер спорта РК Елдос Сметов завоевал первое золото на главных играх четырехлетия и стал первым Олимпийским чемпионом в стране по дзюдо.

«Елдос оправдал надежды всех казахстанцев и подарил стране золото, порадовав своих болельщиков. Возвысил честь аулиеатинцев. Он выполнил мечту прославленного спортсмена, победителя Московской Олимпиады Жаксылыка Ушкемпирова и повторил его победу спустя 44 года. «Героев рожают матери», - говорят в народе. Благодаря труду родителей, воспитанию и поддержке семьи Елдос стал сыном своего народа и победителем различных значимых соревнований», - сказал аким области.

Ербол Карашукеев поблагодарил близких чемпиона за воспитание сына и оказанную ему поддержку.

Глава региона вручил родителям Елдоса Сметова Бактыбаю и Токтагуль Сметовым знак «За заслуги перед областью», а супруге - почетную грамоту.

В свою очередь родители спортсмена выразили благодарность руководству страны и области, а также всем болельщикам за поддержку.

 

#поздравление #Карашукеев #родители #Сметов

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