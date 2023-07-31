Акимат обратился к астанчанам

Горожан просят ограничить посещение обрабатываемой от комаров местности и закрывать окна по ночам.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Акимат Астаны сообщил о проведении в городе дезинсекционных работ против комаров, передает Kazpravda.kz.

"Управление охраны окружающей среды и природопользования проводит на территории столицы гнусоистребительные мероприятия в ночное время с 21.00 до 04.00 утра в течение 6 туров, начиная с центра, двигаясь за пределы границ жилых массивов с созданием защитного барьера, с целью удержания миграции комаров из других регионов", - говорится в сообщении.

В настоящее время в рамках 4-го тура с 28 июля продолжаются работы по истреблению комаров в столице.

На данный момент дезинсекционные мероприятия на открытых стациях проводятся согласно утвержденного графика работ. Защитные барьеры вблизи города проводятся на постоянной основе с целью недопущения массового залета комаров и гнуса с окраин столицы.

Работы проводятся с помощью специализированных дезинфекционных машин и термогенераторов, с применением инсектицидных препаратов класса ФОС с действующим веществом хлорпирифос и малатион.

Во время дезинсекционных мероприятий важно соблюдать меры предосторожности: ограничить посещения обрабатываемой местности и закрывать окна при обработке, отметили в акимате.

В гнусоистребительных работах задействовано более 90 дезинфекторов, 8 биологов-энтомологов, 24 термогенератора, 90 моторно-ранцевых опрыскивателей, 3 дезинфекционные машины и 2 мотошасси с дезинфекционной установкой.

Для соблюдения контроля качества проводимых гнусоистребительных работ дезинсекционные работы во всех жилых массивах проводятся с участием активных жителей и групп данного района, а также на постоянной основе энтомологическая научная группа проводит мониторинг эффективности производимых работ.

Также отмечается, что сроки дезинсекционных обработок могут быть скорректированы в зависимости от климатических условий (дождь, ураган, понижение температуры и т. п.).