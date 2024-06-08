Акмолинец оформил кредит на мнимого сотрудника КНБ

Мошенничество
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Более тридцати жителей Акмолинской области попались на уловки мошенников с начала года, передает Kazpravda.kz

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

«На этой неделе жителю области позвонил неизвестный и, представившись сотрудником КНБ, обманным путем оформил кредит на 750 тыс. тенге», - говорится в сообщении.

В другом случае трое граждан, желая арендовать квартиру через OLX, перечислили мошеннику предоплату в размере 115 000 тенге.

В настоящее время злоумышленник установлен и взят под стражу.

Прокуратура настоятельно советует не переводить полную оплату за товар, не удостоверившись в благонадежности продавца.

#мошенничество #кредит #Акмолинская область

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