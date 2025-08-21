Первые пешие маршруты он проложил по Казахстану, обойдя за полгода 17 регионов – 8 тыс. км. Тогда целью путешествия было, как говорится, не только других посмотреть, но и себя показать. Тур так и назывался «Что вы знаете об Улытау?».

Успех личной экспедиции и большие впечатления от радушных встреч воодушевили нашего земляка на тур в Турцию – а это

3 тыс. км через Россию, в том числе республики Северного Кавказа. Следующими странами, которые обошел Сарсенбай Котырашов, стали Монголия и Китай.

В этом году уже известный в мире путешественник из Улытау идет покорять дороги Европы. В пути аксакал намерен рассказывать о Казахстане жителям шес­ти стран – Болгарии, Сербии, Венгрии, Австрии, Германии и Франции.

Поддержку в разных странах аксакалу окажут представители посольств и консульств Казах­стана. Ежедневно Сарсенбай Котырашов планирует проходить около 30–40 км, казахстанцы же могут узнавать новости о передвижениях на его личной страничке @ulytaumen в соцсетях.

Путешествовать никогда не поздно, уверен Сарсенбай Котырашов, хотя и признается, что его не раз отговаривали от пеших экспедиций.

– Чувствую себя отлично. Готов к путешествию физически и морально. Пеший марафон по Казахстану стал для меня хорошей проверкой и подготовкой к следующим этапам. А возраст – это не повод, чтобы отказываться от мечты. Я уверен в своих силах, поэтому и решился на такой ответственный шаг, – говорит аксакал.