Аксакал из Улытау идет в Европу

Общество
4
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Новый пеший международный поход 75-летнего путешественника из Улытау Сарсенбая Котырашова стартует 25 августа. Реставратор памятников, мастер по металлу впервые осуществил свою мечту о путешествиях в 72 года.

фото из архива Жезказганского музея

Первые пешие маршруты он проложил по Казахстану, обойдя за полгода 17 регионов – 8 тыс. км. Тогда целью путешествия было, как говорится, не только других посмотреть, но и себя показать. Тур так и назывался «Что вы знаете об Улытау?».

Успех личной экспедиции и большие впечатления от радушных встреч воодушевили нашего земляка на тур в Турцию – а это
3 тыс. км через Россию, в том числе республики Северного Кавказа. Следующими странами, которые обошел Сарсенбай Котырашов, стали Монголия и Китай.

В этом году уже известный в мире путешественник из Улытау идет покорять дороги Европы. В пути аксакал намерен рассказывать о Казахстане жителям шес­ти стран – Болгарии, Сербии, Венгрии, Австрии, Германии и Франции.

Поддержку в разных странах аксакалу окажут представители посольств и консульств Казах­стана. Ежедневно Сарсенбай Котырашов планирует проходить около 30–40 км, казахстанцы же могут узнавать новости о передвижениях на его личной страничке @ulytaumen в соцсетях.

Путешествовать никогда не поздно, уверен Сарсенбай Котырашов, хотя и признается, что его не раз отговаривали от пеших экспедиций.

– Чувствую себя отлично. Готов к путешествию физически и морально. Пеший марафон по Казахстану стал для меня хорошей проверкой и подготовкой к следующим этапам. А возраст – это не повод, чтобы отказываться от мечты. Я уверен в своих силах, поэтому и решился на такой ответственный шаг, – говорит аксакал.

#Улытау #путешественник #Сарсенбай Котырашов

Популярное

Все
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Газ приходит в глубинку
Путь воды
Для повышения качества услуг
Отбор в ПМКР продолжается
Города готовятся к зиме
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
Оставили без квартир и денег
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В режиме открытого неба
Качество и сроки выполнения работ под строгим контролем
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
На Кипре отключают электричество из-за жары
Стартовали республиканские командно-штабные учения «Қалқан-2025»
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Двоих пострадавших детей в области Абай перевезли в Астану
Почему чужие успехи обесценивают наши: эффект сравнения и к…
Третье место в мире
Именем Абая называют своих детей в Кызылординской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]