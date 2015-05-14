Актуальная аналитика Анна ВЕГЕЛЬ

Журнал открывается статьей президента КазГЮУ доктора юридических наук М. Нарикбаева о конституционных основах политики общественного согласия в Казахстане.

В статье «Светское государство: Рес­публика Казахстан и мировой опыт» доктор философских наук А. Косиченко дает анализ различных трактовок светскости государства, международного опыта правового регулирования в сфере религиозных отношений, основных составляющих эффективности госполитики в данной области.

В статье доктора PhD М. Дауленова рассмотрено соотношение принципа пропорциональности и свободы вероисповедания на рабочем мес­те в практике Европейского суда по правам человека. Вопросы защиты вероисповедания в процессе реализации права на образование освещены в публикации доктора PhD А. Абылайулы.

В разделе о конституционном конт­роле также представлены актуальные и отличающиеся значительной новизной статьи. Следует отметить статью доктора юридичес­ких наук, судьи Конституционного суда России Н. Бондаря «Кризис современного конституционализма: в поисках путей преодоления». Судья Конституционного суда Хорватии С. Банич на конкретных примерах из практики органа конституционного контроля этой восточно-европейской страны прослеживает его роль в продвижении к демократии.

В статье доктора юридических наук С. Ударцева «Конституционное развитие стран Европейского союза и Центральной Азии» показана панорама тенденций, исторических особенностей конституционного развития различных государств. Также в публикации дан обстоятельный обзор докладов ряда известных европейских ученых и представителей стран Центральной Азии на состояв­шейся в конце 2014 года встрече в Хельсинки.

Значительный интерес у читателей вызовет аналитический материал доктора юридических наук Р. Подопригоры «Административная юстиция в Казахстане: история, состояние, перспективы», особенно в связи с новыми задачами по реформе судебной системы, поставленными Главой государства. В публикации дана характеристика состояния и предпринимаемых шагов по подготовке к внедрению в республике этого института, характерного для развитых стран мира.

Ф. Жумабаев (ЕНУ им. Л. Гумилева) в своей статье рассмотрел проб­лемы управления развитием карьеры государственных служащих. Материал доцента КазГЮУ А. Джаналее­вой посвящен теоретическим вопросам классификации инвестиций. Не останется незамеченной и статья известного специалиста по проблемам суверенитета – декана факультета международного права Дипломатической академии МИД РФ А. Моисеева «О некоторых взглядах на суверенитет».

В журнале, отличающемся многочисленными иллюстрациями и качест­вом полиграфии, имеются и другие интересные публикации. Например, о научных связях с РУДН (Р. Фаизова), некоторых вопросах налогового законодательства Казахстана и Ук­раины (А. Олейник, Украина), известном ученом-цивилисте С. Идрышевой (О. Горстка), об обсуждении проблем государства и права в условиях мирового экономического кризиса (А. Наурызбай, Д. Жангуттинова).



