Алға, «Барыс»!

«Казахстанская правда» по традиции публикует полное расписание матчей Континентальной хоккейной лиги, где выступает флагман казахстанского хоккея – столичный «Барыс».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2022⁄23 стартует 1 сентября 2022 года в Москве на «ЦСКА Арене» матчем между действующим обладателем Кубка Гагарина московским ЦСКА и финалистом прошлого сезона магнитогорским «Металлургом». На следующий игровой день свои первые домашние матчи в сезоне проведут «Автомобилист» (Екатеринбург), «Трактор» (Челябинск), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин), «Спартак» (Москва) и ХК «Сочи».

В регулярном сезоне будет всего одна пауза на матчи национальной сборной – с 12 по 18 декабря 2022 года, которой будет предшествовать проведение Недели звезд хоккея-2022 в Челябинске 10 и 11 декабря.

Количество дней без матчей также минимальное – всего два, 6 и 8 февраля, что связано с одновременной длительной загрузкой арен у нескольких клубов и логистическими особенностями перемещения команд в тот период. Наибольшая загруженность арен проведением других мероприятий во время регулярного чемпионата пришлась на Московский регион («Динамо», «Спартак» и ЦСКА), Санкт-Петер­бург и Омск. Загрузка по дням составляет от 44 до 97 дней для конкретного спорт­сооружения. В календаре сезона 2022⁄23 достигнута максимальная равномерность распределения матчей по месяцам.

Столичный «Барыс» начнет сезон четырехматчевым выездом по маршруту Минск – Санкт-Петербург – Балашиха – Сочи. 3 сентября подопечные белорусского специалиста Андрея Скабелки, который в этом сезоне вернулся в Казахстан, завершив работу в качестве главного тренера в ярославском «Локомотиве», сыграют с «Динамо», 5 сентября – со СКА. На 7 сентября намечен поединок с «Витязем», 9 сентября «Барыс» встретится с «Сочи».

В рамках первой домашней серии сезона «Барыс» будет принимать «Трактор» (13 сентября), «Авангард» (15 и 16 сентяб­ря), «Сибирь» (18 сентября) и «Автомобилист» (20 сентября). Регулярный чемпио­нат для нашей команды завершится 25 февраля домашней встречей со СКА.

Чемпионат КХЛ 2022–2023 годов станет 15-м сезоном Континентальной хоккейной лиги. В очередном регулярном первенстве примут участие 22 хоккейных клуба – 19 из России и по одному из Беларуси, Казах­стана и Китая. В конце прошлого сезона от выступления в КХЛ отказались финский «Йокерит» и рижское «Динамо» из Латвии.

Регулярный чемпионат продлится по 26 февраля 2023 года и включит в себя 164 игровых дня и 748 матчей, а каждый клуб проведет рекордные для первой части чемпионата КХЛ 68 матчей. Структура формирования матчей для каждой из команд: 42 матча каждый с каждым (21 дома, 21 в гостях); 20 матчей с каждой командой своей конференции (10 дома, 10 в гостях); 6 матчей в рамках добора с целью повышения принципиальных матчей (3 дома, 3 в гостях).

В плей-офф КХЛ традиционно выходят 16 команд – это клубы, занявшие места с первого по восьмое в турнирных таблицах своих конференций. Внутри конференций проходят четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. Победители «Запада» и «Востока» встречаются в финале чемпионата, где и разыгрывается главный трофей – Кубок Гагарина.

Кстати, ранее правление КХЛ утвердило состав конференций и дивизионов на ближайший сезон. Единственное изменение коснулось китайского клуба «Куньлунь Ред Стар», который переведен из Восточной в Западную конференцию, где займет место в дивизионе Тарасова.

В дивизион Боброва вошли: подмосковный «Витязь», СКА из Санкт-Петербурга, московский «Спартак», нижегородское «Торпедо» и ХК «Сочи».

В дивизионе Тарасова выступят: московские «Динамо» и ЦСКА, минское «Динамо», пекинский «Куньлунь Ред Стар», ярославский «Локомотив» и череповецкая «Северсталь».

Дивизион Харламова будут представлять: «Автомобилист» из Екатеринбурга, казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», нижнекамский «Нефтехимик» и челябинский «Трактор».

За дивизион Чернышева будут выступать: омский «Авангард», «Адмирал» из Владивостока, «Амур» из Хабаровска, «Барыс» из Нур-Султана, уфимский «Салават Юлаев» и новосибирская «Сибирь».