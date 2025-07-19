34-я ракетка мира победил аргентинца Франсиско Комесанью в двух сетах - 6:4, 6:3, сообщает Kazpravda.kz

Фото: ktf.kz

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время представитель Казахстана выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

На счету Комесаньи восемь эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

За выход в финал турнира в Гштааде Александр Бублик поспорит с французом Артуром Казо.