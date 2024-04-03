Alibaba планирует доставлять посылки многоразовыми ракетами за час

Сейчас проект находится на ранней стадии испытаний и направлен на разработку ракеты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © Space Epoch

Китайская космическая компания Space Epoch совместно с сетью Alibaba Group, которой принадлежат маркетплейсы Aliexpress, Taobao и Tmall, работает над созданием многоразовых ракет для экспресс-доставки грузов по всему миру.

Ракета, способная перевозить до десяти тонн груза в контейнере объемом 120 кубических метров, можно будет запускать до 20 раз.

Space Epoch планирует создать ракету для доставки на основе Yuanxing-1. В 2024 году планируется провести первый суборбитальный полет ракеты и проверку возможности ее посадки в океан.

Ожидается, что экспресс-доставка будет занимать около часа, а отправлять товары можно будет по всему миру.