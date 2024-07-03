Алиев поблагодарил Токаева за содействие переговорам Азербайджана и Армении

ШОС
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Казахстана выразил признательность Ильхаму Алиеву за участие в саммите ШОС в качестве почетного гостя.

Глава нашего государства высоко оценил поступательное развитие всестороннего казахско-азербайджанского сотрудничества, которое развивается в духе стратегического партнерства и союзничества, а также планомерно наполняется новым содержанием.

«С теплотой вспоминаю свой визит в Баку и Шушу. Действительно, это был поворотный, важный визит, без преувеличения, исторический по своему значению. Мы придали в ходе переговоров значительный импульс дальнейшему взаимодействию в целом ряде стратегических областей», – отметил глава государства.

Лидеры двух стран обсудили ход реализации совместных проектов в сферах инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и логистики. В этом ключе особое внимание было уделено эффективной эксплуатации Транскаспийского международного транспортного маршрута.

В свою очередь Ильхам Алиев выразил благодарность за традиционно теплый прием и подтвердил приверженность Баку дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества с Астаной по всему спектру межгосударственных связей.

Глава Азербайджана также поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за содействие переговорным процессам между Азербайджаном и Арменией. Ильхам Алиев подчеркнул, что Казахстан как достойный член мирового сообщества играет весомую роль не только в регионе, но и на международной арене.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.

В завершение встречи в присутствии лидеров двух стран фондом «Самрук-Казына» и Azerbaijan Investment Holding было подписано Соглашение по управлению совместным инвестиционным фондом.

#переговоры #Токаев #ШОС #Алиев #саммит

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