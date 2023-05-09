Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Героя Советского Союза Маншук Маметовой

Премьер-министр РК возложил цветы и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал UKIMET .

Фото: t.me/UKIMET

Мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, прошло в столичном парке "Акжайык".

Легендарная пулемётчица Маншук Маметова в студенческие годы совмещала учёбу в Медицинском институте и работу в секретариате Совнаркома КазССР. В августе 1942 года она ушла добровольцем на фронт. Воевала в составе 21-й стрелковой дивизии и 100-й стрелковой бригады. Получила звание старшего сержанта, была командиром пулемётного расчета.

Маншук Маметова удостоена звания Героя Советского Союза за участие в бою под Невелем в октябре 1943 года (посмертно).