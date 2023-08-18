Алкоголь, кишечные палочки и окурки: в детских лагерях Актобе выявлены нарушения

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Прокуратура Актобе сообщила о грубых нарушениях в детских лагерях. Предварительными результатами проверок выявлены многочисленные нарушения требований законодательства, в том числе санитарных норм и противопожарной безопасности, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как отмечается, лагеря функционировали без соответствующих санитарно-эпидемиологических заключений. В одном из лагерей области, помимо санитарно-эпидемиологического заключения, отсутствовало право собственности на земельный участок, само помещение построено без каких-либо разрешительных документов.

После начала проверки органов прокуратуры, один из лагерей приостановил свою деятельность, поскольку не соответствовал требованиям законодательства. Решается вопрос приостановления еще одного лагеря.

Мерами надзорного органа предотвращен прием детей в несоответствующий требованиям лагерь.

В одном из лагерей функционировала сауна, где днями ранее распивали спиртные напитки (на столе зафиксированы пустые бутылки от спиртных напитков). В помещениях пищеблоков выявлена антисанитария: насекомые, разбросанные вещи и выкуренные сигареты. Привлеченными специалистами СЭС, при исследовании смывов бактерий, обнаружены кишечные палочки.

Корпуса лагерей нуждаются в ремонте, в некоторых из них отсутствовали оконные проемы, что привело к дефициту естественного освещения и свежего воздуха, изношенная мебель.

В лагере «Шұғыла» выявлено нарушение в части уплотненности детей - в помещении, рассчитанном на 218 детей размещалось 268 несовершеннолетних.

Также выявлены факты принятия на работу сотрудников, несоответствующих квалификационным требованиям, и медицинских работников без соответствующей квалификации и медицинских сертификатов.

Проверка продолжается, по всем выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры прокурорского надзора, добавили в прокуратуре.

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