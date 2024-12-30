Алматинка брала деньги за ученые степени в магистратуре

Мошенничество,Закон и Порядок
392
Дана Аменова
корреспондент

От одного «клиента» она получала вознаграждение от 500 тысяч до одного миллиона тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Бостандыкском районе Алматы задержали 23-летнюю женщину, обещавшую желающим лёгкое поступление в магистратуру и докторантуру, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Подозреваемая разместила в социальной сети объявление о том, что может помочь приобрести учёную степень на выгодных условиях. От одного «клиента» она получала вознаграждение от 500 тысяч до одного миллиона тенге.

«На данном этапе досудебного расследования зарегистрировано семь фактов обмана с её участием. Подозреваемая взята под стражу», – детализировали в правоохранительных органах.

Пострадавших от преступных действий подозреваемой полицейские призывают обратиться в УП Бостандыкского района или позвонить по телефонам: 8-747-909-65-45; 8-775- 766-77-00 и 8-701- 233- 47-90.

#мошенница #магистратура #ученая степень

Популярное

Все
Мечты должны сбываться
В ПК «Ижевское» яйца в одну корзину не складывают
На Новый год снег достанется не всем
Закон Республики Казахстан
Безопасность детей как наивысший приоритет
База для скорой ремонтной помощи
Система госзакупок переведена в электронный формат
Открылся первый в стране реабилитационный центр для артистов
Закон Республики Казахстан
Молодежная политика: ключевые события
В Северо-Казахстанской области поздравили многодетные семьи
Скорая помощь обслужила свыше 7,7 млн вызовов
Прагматичность в деле
Цифровая карта семьи помогает бороться с бедностью
Государственные награды и ключи от квартир вручены молодым ученым
Волшебная сказка
Престиж рабочих профессий повышается
Представлена новая платформа e-Sport
Повышая эффективность системы предупреждения и ликвидации ЧС
Покорители открытой воды
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Список погибших в авиакатастрофе казахстанцев опубликовало МЧС
Все лучшее – детям!
Незаконно возведенный жилой комплекс сносят в Астане
Авиакатастрофа в Актау: что известно на данный момент
19-летняя девушка с синдромом преждевременного старения умерла в ЮАР
Худи и свитшоты made in Abai
Мангистауский блогер показал фото с места авиакатастрофы в Актау
Прекращено досудебное расследование по факту кражи ЭЦП
Стрельба возле ТРЦ произошла в Алматы
Владельцев нечипированных кошек и собак начнут штрафовать в Астане
«Дом шахматиста» открыли для пенсионеров в Шымкенте
Ашимбаев доложил президенту о работе и планах Сената
Второй хлеб: шанс для села и занятость для людей
Как швейцарские бабушки в суде от жары защищались
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Прорыв в дорожной сфере
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Деликатесы по скромной цене
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости

Читайте также

Безопасность детей как наивысший приоритет
Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества
Полицейские оказали помощь гражданам Узбекистана на трассе …
5 лет уклонялся от уплаты алиментов житель области Жетісу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]