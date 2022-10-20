Алматинская область: приоритеты и возможности

В регионе доля обрабатывающей промышленности – одна из самых высоких в стране. Область лидирует по производству продуктов питания, напитков, бумажных изделий, пластиковых труб и других товаров, используемых в производственно-хозяйственных целях. Производя более 70 видов стройматериалов, регион может стать основным поставщиком продукции стройиндустрии для всей страны.

– Во многих странах вблизи крупных городов появились инновационные центры. Правительству необходимо до конца текущего года представить конкретные предложения по этому вопросу. Конечно, молодежь в своем большинстве стремится учиться или работать в крупных мегаполисах, таких, как Алматы. Это понятно. Однако полагаю, что у города Қонаев есть все возможности в будущем стать комфортным для обучения и проживания студенческой молодежи. Здесь достаточно территории для строительства общежитий, да и цены на съемное жилье доступные. Профильному министерству нужно рассмот­реть вопрос открытия в городе филиалов алматинских вузов и колледжей. Также важно проработать вопрос по созданию нового современного университета, – поручил Глава государства.

Кроме того, для разгрузки Алматы Президент предложил в перспективе создать в городе Қонаев Академический городок.

Глава государства указал на то, что в области все еще не решен вопрос с трехсменным обучением, и в 52 школах дети вынуждены учиться в три смены. По его мнению, целесообразно привлечь к строительству общеобразовательных учреждений представителей бизнес-сообщества в рамках государственно-частного партнерства. В предстоящий период в рамках национального проекта «Комфортная школа» будут построены 39 школ.

– Но и этого недостаточно. Сейчас многие жители области для посещения врачей едут в Алматы, поэтому нехватка медицинских учреждений ощущается не так остро. Однако нельзя забывать, что и у мегаполиса имеется свой предел. Известно, что его медицинская инфраструктура перегружена. Акимату области нужно тщательно изучить, в каком районе и в каком количестве нужны объекты здравоохранения. После этого Правительством будут приняты конкретные меры, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по его поручению реализуется национальный проект по модернизации сельского здравоо­хранения. В его рамках в регионе в течение трех лет будут построены 38 оздоровительных центров.

Еще одна приоритетная задача – развитие образовательной и медицинской инфраструктур, особенно учитывая тот факт, что Алматинская область входит в число густонаселенных регионов страны.

– Перенос областного центра в Қонаев позволит реализовать план по созданию рабочих мест, увеличению жилого фонда, развитию инфраструктуры, озеленению и благоустройству улиц. В регионе начнется масштабное строительство административных зданий, жилья, больниц, школ, детских садов, объектов культуры и спорта, появятся новые санаторные и курортные зоны. Областной центр нужно развивать как высокоэкологичный, «умный» город, комфортный для проживания. Нужен новый генеральный план, учитывающий его статус. В нем следует предусмотреть проведение архитектурных конкурсов на планирование наиболее значимых зданий, архитектурных ансамблей и сооружений. У города должен быть свой уникальный стиль, – подчеркнул Глава государства.

Правительству поручено поддержать акимат в решении этих вопросов. Также Президент призвал все регионы страны оказать поддержку в благоустройстве города.

– Несмотря на введенные в регионе с начала года 686 тысяч квадратных метров жилья, квартирный вопрос остается одной из острых проблем. Только в дачных массивах области постоянно проживают более 180 тысяч человек. Кроме того, в регионе достаточно много ветхого и аварийного жилья, высок уровень износа коммуникаций. Поэтому Правительству поручается увеличить финансирование жилищного строительства и капитального ремонта аварийного жилья, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В первую очередь, как подчерк­нул Президент, необходимо добиться сбалансированного территориального развития региона. Главные показатели в этой работе – обеспечение равного и широкого доступа граждан к базовым социальным услугам, улучшение жилищно-коммунальных условий.

Как отметил Президент, данное решение будет способствовать эффективному решению социальных вопросов в регионе, который обладает большим экономическим потенциалом и инвестиционной привлекательностью. Область, по праву считаю­щаяся аграрно-индустриальной, демонстрирует позитивные показатели. Однако, несмотря на положительную динамику и достижения, стоит ряд задач, требующих оперативного решения.

– Город по просьбе граждан был переименован в честь Динмухамеда Конаева. Несомненно, это решение стало торжеством исторической справедливости и отражением воли народа. Теперь город Қонаев, получивший статус областного центра, будет динамично развиваться, – сказал Глава государства.

– На сегодняшний день в облас­ти функционируют две индустриальные зоны и еще две зоны на стадии создания. Кроме того, для размещения перспективных проектов на территории города-спутника Gate City, возводимого между Алматы и городом Қонаев, будет открыта специальная экономическая зона. Следует активизировать эту работу. В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан. Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату целесообразно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру ­БАКАД, что существенно поможет экономике области, – отметил Президент.

Актуальной задачей является и развитие Алматинской агломерации. В связи с этим Глава государства озвучил ряд предложений.

– Инженерная инфраструктура города-спутника Gate City в целом уже подготовлена. Начато строительство объектов жилья. Это очень важный проект для всей страны. Если мы полностью реализуем его, то значительно увеличится инвестиционный, промышленный и туристический потенциал региона. Нужно начать с формирования единой транспорт­ной системы агломерации. На сегодняшний день это основная задача. Акиматам Алматинской области и города Алматы нужно совместно проработать данный вопрос. В следующем году следует полностью решить проб­лему общественного транспорта. Необходимо внести соответствующие изменения в Бюджетный кодекс и другие документы, – заявил Глава государства.

Есть в Алматинской области и большой потенциал для развития энергетической отрасли, отметил Касым-Жомарт Токаев. Сейчас в регионе реализуется ряд проектов в сфере энергетики. Это – ветровая электростанция в Шелекском коридоре, строительство малой ГЭС в Райымбекском районе, Бартогайской ГЭС – в Енбекшиказахском районе и другие.

В целом в регионе 24 объекта ВИЭ генерируют почти 20% от общего объема вырабатываемой в области энергии. По словам Президента, это хороший показатель, но с учетом имеющихся в регионе благоприятных условий и поставленной цели по достижению нашей страной углеродной нейтральности необходимо наращивать суммарные мощнос­ти ВИЭ. При этом нужно четко понимать, что ВИЭ не являются надежным источником базовой генерации.

В этой связи Президент высказал свою позицию по волнующему население вопросу о строительстве атомной электростанции.

– Еще раз выскажу свою позицию на этот счет. По всей видимос­ти, чтобы обеспечить стабильную генерацию в условиях роста энергопотребления в стране нам придется строить атомную электростанцию. Специалисты считают наиболее оптимальным местом для ее возведения район села Улькен Жамбылского района Алматинской области. Мы не должны думать только о сегодняшнем дне и быть заложниками различных фобий. Речь идет о благополучном будущем нашей страны. Иначе мы рискуем сильно замедлиться в своем развитии и стать энергозависимыми от своих соседей, – подчеркнул Глава государства.

Земля и ее богатства

Приоритетное значение имеет развитие агропромышленного комплекса. По мнению Президента, Алматинская область обладает большим потенциалом для обеспечения продовольственной безопасности, но для его эффективного использования следует решить ряд задач.

– Ирригационные системы в регионе полностью изношены, и это препятствует освоению орошаемых земель. Большая часть воды просто уходит в землю, мы ее теряем. Это в свою очередь приводит к зависимости от трансграничных рек. Из-за нехватки воды не освоено 80 тысяч гектаров орошаемых земель. В этом году для модернизации оросительной системы Алматинской области из республиканского бюджета было выделено 5,7 миллиарда тенге. Правительству с учетом возможностей бюджета нужно рассмотреть вопрос увеличения финансирования. Нынешнее состояние Большого Алматинского канала не выдерживает никакой критики. На сегодняшний день эта водная артерия обеспечивает водой 60 тысяч гектаров земли. Однако с момента запуска здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Акимату совместно с Правительством нужно в срочном порядке провести данную работу, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал на то, что в агропромышленной сфере важно использовать максимальную автоматизацию производства, науку и высокие технологии для производства безотходной продукции с высокой добавленной стоимостью.

– Геополитическая турбулент­ность и нарастающий кризис в глобальной экономике усиливают инфляционное давление в мире. Оно особенно ощущается на рынке продовольствия. В сентябре инфляция в нашей стране превысила 17%, и она продолжает расти. Это ведет к снижению реальных доходов граждан. Основное влияние на рост цен оказывает продовольственная инфляция, которая достигла 20%. Во многом это связано с подорожанием импорт­ных продуктов питания. Для снижения нашей зависимости от импорта действует План по обеспечению продовольственной безопаснос­ти до 2024 года. Государство планирует направить на форвардное кредитование более 100 миллиардов тенге. Это позволит аграриям своевременно проводить весенне-полевые работы и иметь гарантированный сбыт продукции осенью, – отметил Глава государства.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на развитии отрасли туризма. По его словам, Заилийский Алатау славится своими уникальными дикими растениями и животными и способен выступить мощным магнитом для притяжения международных туристов.

В текущем году здесь наметилась впечатляющая статистика: за первые девять месяцев только в национальных парках региона «Иле-Алатау», «Шарын», «Көлсай Көлдері» побывало уже свыше 850 тыс. туристов. Следующая задача – обеспечение национальных парков в регионе соответствующей инженерной и дорожной инфраструктурой. Правительству также следует зафиксировать статус Капчагайского водохранилища в качестве одного из ключевых туристических объектов страны.

Развитое общество – развитая страна

Президент особо отметил, что для устойчивого развития нашей страны все граждане должны быть конкурентоспособными. Он призвал казахстанцев идти в ногу со временем, обучаться современным профессиям, чтобы стать обществом, где в почете культ знаний и культ труда. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что знание языков позволяет узнавать лучшие традиции и качества у разных народов во всем мире.

– Наши предки призывали «знать языки семи народов и овладеть семью науками». Действительно, знание нескольких языков открывает большие возможности перед молодежью. Это очень важно и нужно во благо служения своей Родине. Но преж­де всего наше подрастающее поколение должно знать казахский язык. Родной язык должен быть в приоритете для всех нас. Нам следует прекратить разговоры о том, что казахский язык не развивается. За годы независимости статус казахского языка не стал ниже. Огромное количество средств массовой информации выпускается на казахском языке. Издаются газеты и журналы. Растет число молодых людей, говорящих на казахском языке. В целом языковая среда кардинально изменилась. Немало представителей различных этносов, владеющих казахским языком. Наблюдается высокий спрос на фильмы, музыкальную и другую продукцию на казахском языке. Все это свидетельствует о том, что сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется. Поэтому оснований для беспокойства нет. Недопустимо использовать казахский язык для политических игр. Такого рода ошибки привели к печальным последствиям в некоторых странах. Наше государство принимает необходимые меры для поддержки казахского языка, и мы продолжим работу в этом направлении. Мы должны чтить свой язык, и это правильно. Но нельзя отказываться и от изу­чения других языков. Не зря говорят: «Родной язык – залог единства, другой язык – залог благополучной жизни». Следует проводить взвешенную языковую политику, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства особо отметил вклад Алматинской области в демографические показатели страны. Как подчеркнул Президент, очень важно, чтобы молодое поколение росло образованным, воспитанным, патриотичным и трудолюбивым. Особо он остановился на роли родителей в становлении подрастающего поколения.

– Воспитание, которое ребенок получает в семье, оказывает огромное влияние на формирование его как истинного патриота. Конечно, родители хотят привить своим детям только самые лучшие качества. Не зря у нас в народе говорят: «Какое воспитание получил в отчем доме, таким и будешь в жизни». В этой народной мудрости заложен глубокий смысл. Важно, чтобы старшее поколение было достойным примером для молодежи. В вопросе воспитания родителям нужно начинать с себя, потому что ребенок равняется на них. Если родители трудолюбивы, стремятся к знаниям, проявляют уважение и к старшим, и к младшим, их дети пойдут по их стопам, – сказал Глава государства.

Он также отметил, что строительство Справедливого Казахстана должно стать наиболее важной целью. В этом контексте подчеркнута особая роль общественных советов.

– Сегодня в стране действуют 256 общественных советов. В прошлом году были внесены изменения в Закон «Об общественных советах». Значительно расширены их полномочия. Я поручил также активнее привлекать представителей гражданского общества в эти органы. Их доля на сегодняшний день достигла 86%. Вы знаете, что в этом году был создан Национальный курултай. В его состав вошли по одному представителю общественного совета от каждого региона. Общественные советы должны стать связующим звеном между народом и властью, – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что граждане считают своими представителями членов общественных советов, которые имеют право осуществлять общественный контроль и участвовать в принятии государственных решений. Общественные советы обладают полномочиями в таких сферах, как контроль за расходованием бюджетных средств, доведение текущих проблемных вопросов до органов власти, разъяснение государственной политики.

В завершение мероприятия Глава государства наградил ряд граждан за самоотверженный и честный труд, высокий профессионализмом и вклад в развитие страны.

Орденом «Парасат» награж­ден председатель совета «Национального союза овцеводов» Тынышбай Досымбеков, орденом «Құрмет» – ветеран труда, житель Енбекшиказахского района Виктор Волокитин. Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечены старший корреспондент Жамбылской районной газеты «Атамекен» Рапбек Терликбаев, главный агроном «Агропарк Оңтүстік» Карасайского района Кали Кантарбаев, директор средней школы № 2 села Абай Карасайского района Батима Нысанбаева.

Медали «Ерлігі үшін» удостоены спасатель спасательного подразделения города Қонаев Куаныш Кайыржан, инженер отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Жасулан Нусипов.

Жизнь меняется к лучшему

После встречи с общественностью Алматинской области Глава государства на аллее у памятника Динмухамеду Конаеву встретился с ветеранами, внесшими вклад в становление города, и известными в респуб­лике и регионе спортсменами.

Почетный гражданин города, ветеран труда Александр Чжен поблагодарил Президента за решение назвать город в честь Динмухамеда Конаева.

Бывший журналист газеты «Огни Алатау», писатель Владимир Таран подарил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву свою книгу «Солнечный город. Страницы истории», посвященную городу Капчагаю.

Популяризатор национальных видов спорта Тимур Спатаев связал в узел железные гвозди и вручил их Президенту с пожеланием, чтобы единство и сплоченность казахского народа были такими же прочными, как этот узел.

Президент отметил, что решение о переносе областного центра в город Қонаев стало важным шагом для обеспечения процветания региона, и высказал уверенность в том, что в дальнейшем город будет стремительно развиваться.

Затем Президент прогулялся по аллее, побеседовав с родителями, которые гуляли здесь с детьми.

Горожане рассказали Главе государства о том, что после обретения статуса областного центра жизнь в городе Қонаев изменилась к лучшему.

Проект G4 City

Также Президент в ходе рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с проектом G4 City. В рамках данного проекта вдоль автомагистрали Алматы – Қонаев будут построены 4 современных тематических района: Gate District, Golden District, Growing District и Green District.

Каждый район будет иметь свою специализацию. Кластер Gate District станет деловым и финансовым центром, Golden District – образовательным и медицинским хабом. В Growing District разместится торгово-логистическая и инновационно-индустриальная зона. В будущем центре культуры и досуга Green District предусмотрено строительство курортного комплекса, объектов индустрии гемблинга и тематических парков.

В перспективе G4 City будет развиваться как интегрированный город, в котором будут проживать до 2,2 млн человек. С целью привлечения зарубежных инвесторов планируется создание особых экономических зон и строительство в городе нового международного аэропорта.

Глава государства напомнил о том, что этот проект уже давно обсуждается, и уточнил у инвес­торов сроки его реализации. Президент полагает, что в рамках G4 City следует рассмотреть вопрос обеспечения населения доступным жильем. Он также призвал уделить больше внимания социальной направленности проекта.

Касым-Жомарт Токаев дал акиму Алматинской области Марату Султангазиеву и заместителю Премьер-министра – министру финансов Ерулану Жамаубаеву поручения, касающиеся утверждения концепции генерального плана развития G4 City, сообщила пресс-служба Главы государства.