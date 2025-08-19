Фото: скриншот видео / 24.kz

Школьница из Алматы нашла решение проблемы дефицита воды в засушливых регионах. Она изобрела устройство для сбора влаги из атмосферы и победила на Всемирной олимпиаде в Южной Корее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

На первый взгляд, это просто коробка с ещё одной коробкой внутри. Но, как объясняет Дана, повторить такую конструкцию в домашних условиях невозможно. Секрет – в особом наноматериале. Его синтезируют только в лабораторных условиях, именно он работает как губка на молекулярном уровне: ночью материал притягивает влагу из воздуха, а днём при нагреве отдаёт её в виде чистой воды. Такая мини-версия устройства производит около 500 миллилитров в сутки. Сейчас Дана дорабатывает модель, чтобы собирать уже до 2 литров жидкости.

- Меня вдохновило, когда я проезжала через Казахстан, через степи, что много пустых мест, много засушливых мест, и водный дефицит в отдаленных южных регионах очень высокий. Поэтому пришла идея создать устройство, которое поможет решить эту проблему. Аналоги есть, только они различаются принципом работы. Они работают на электричестве, на механическом типе работы, а мое устройство работает без электричества, - рассказывает ученица 11-го класса гимназии №79 г. Алматы Дана Кадырбек.

Изобретение 16-летней школьницы привлекло внимание международного жюри Всемирной олимпиады по изобретательству и креативности. Это крупнейший конкурс, где школьники и студенты со всего мира представляют свои инновации. Эксперты оценивают не только научную новизну и технологический прогресс, но и возможность будущего применения.

- Я горжусь, что наши ученики, наше молодое поколение будут развивать нашу страну. Как раз та проблема, которую Дана осваивает, показывает на уровень. Я надеюсь, что в будущем она принесет большой вклад нашей стране. Идею ребенка наши ученые могут воплотить и взять за основу для добычи воды. Это очень хороший макет, - отметила учитель физики гимназии №79 г. Алматы Алия Серикбаева.

Свой проект Дана продвигает самостоятельно. Она стала участницей инженерного хаба, где молодёжь получает помощь в реализации идей и доступ к ресурсам. Впереди у школьницы международная акселерационная программа. Там она сможет протестировать устройство в разных условиях и подготовить его к коммерческому запуску.