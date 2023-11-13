Алматинских автовладельцев предупредили о штрафах

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За нарушение данного техрегламента, водителю грозит штраф 5 МРП, сообщила на брифинге РСК официальный представитель Департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Она напомнила, что при выявлении водителя на летней резине в зимнее время сотрудники полиции вправе наложить штраф.

Минимальный размер штрафа за такое нарушение составляет 5 МРП, если в течении года водитель повторно совершит аналогичное правонарушение, то тогда штраф увеличивается до 10 МРП.



«Мы находится в преддверии зимы, поэтому с 1 декабря по 1 марта все наши автомашины средства должны перейти на зимнюю резину. Это требование техники безопасности, поскольку в крупном мегаполисе, как только начинаются первые осадки, начинается хаос. В основном его причиной становится неготовность водителей к зиме», – сказала Азирбек.



Она призвала водителей заблаговременно позаботиться и приготовить автомобиль к зиме, отметив, что полицейские уже начали профилактическую работу с 1 ноября.