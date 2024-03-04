Алматинский метрополитен возобновил работу

Городское метро возобновило работу в течение трех часов после получения разрешения ДЧС о допуске к рабочим местам, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как уточняется, метро работает в штатном режиме с 16:30 часов.

— Согласно плану работ при ЧС, для обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена проведены работы по обследованию тоннелей, в ходе которого никаких разрушений на территории метро не зафиксировано, — рассказали в пресс-службе метрополитена.

Напомним, после пятибалльного землетрясения в Алматы из алматинского метро эвакуировали пассажиров.