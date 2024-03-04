Из алматинского метро эвакуировали пассажиров

Работа метрополитена будет возобновлена в течение 3-х часов после получения разрешения ДЧС, передает Kazpravda.kz

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После 5-балльного землятресения в Алматы, в пресс-службе метрополитена сообщили об эвакуации пассажиров.

– Для безопасности движения специалисты метрополитена обследуют тоннель. В связи с этим работа метрополитена будет возобновлена в течение трех часов после получения разрешения ДЧС о допуске к рабочим местам. Дополнительная информация будет опубликована после получения рекомендаций ДЧС, – рассказали в организации.

Никаких разрушений на территории метро не зафиксировано, пассажиры эвакуированы.

В Алматы и еще двух регионах страны запущены горячие линии, создан оперативный штаб акима Алматы. Полиция переведена на усиленный вариант несения службы. Информация о пострадавших пока не поступала.

Алматинским школьникам и студентам отменили занятия.