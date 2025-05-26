Алматинский театр кукол завоевал гран-при фестиваля «Ортеке»

Культура,Театр
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Дана Аменова
корреспондент

В состав жюри фестиваля вошли эксперты из Казахстана, Молдовы, Таджикистана и Турции

Фото: Минкультуры

В Алматы состоялось торжественное закрытие VII Международного фестиваля театров кукол «Ортеке», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры 

Это масштабное культурное событие объединило профессиональные кукольные театры из Казахстана, Грузии, Турции, Узбекистана и Азербайджана, став яркой площадкой для творческого обмена, демонстрации национальных традиций и современных театральных форм.  В течение пяти дней они представили свои лучшие постановки.

В рамках фестиваля также прошёл круглый стол с участием режиссёров, актёров, театроведов и экспертов из стран-участниц, где обсуждались актуальные тенденции в развитии кукольного театра, вызовы времени и пути взаимодействия между традициями и современными художественными практиками.

В состав жюри фестиваля вошли эксперты из Казахстана, Молдовы, Таджикистана и Турции.

Победители фестиваля были определены по следующим номинациям:

Гран-при «Лучший спектакль» - Государственный театр кукол Алматы (Казахстан) — спектакль «Шекпен» («Шинель») по произведению Н. Гоголя. 

«Ең үздік режиссерлік жұмыс» (Лучшая режиссёрская работа) - Димитрий Хвтисиашвили и Гиа Марганияни, Государственный профессиональный молодёжный театр им. Нодара Думбадзе (Грузия) — спектакль «Отелло».

«Лучшая актёрская работа - Ержан Бигашев, актёр Мангистауского областного театра кукол (Казахстан) — спектакль «Дос іздеймін» («Ищу друга») по пьесе Ю. Поспеловой.

«Лучшая работа художника-постановщика» - Батумский государственный профессиональный кукольный и молодёжный театр (Грузия) — спектакль «Отбасы» («Семья»), сценография: И. Киквадзе и Н. Сабашвили.

«Лучший актёрский ансамбль» - Костанайский областной театр кукол (Казахстан) — спектакль «MEN…» по пьесе Николоза Сабашвили.

В ведомстве добавили, что фестиваль «Ортеке» в очередной раз подтвердил свой высокий статус как международной культурной платформы, способствующей развитию театрального искусства и укреплению межкультурного диалога.

#фестиваль #гран-при #Ортеке #театр кукол

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