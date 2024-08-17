Алматы имеет все шансы получить статус Всемирного города ремесел

Заключительным пунктом пятидневной экскурсии иностранных экспертов стала масштабная ярмарка-выставка изделий этнодизайнеров и художников, организованная в Центральном государственном музее РК по инициативе Союза ремесленников Казахстана и Алматинской ремесленной палаты.

– Мы впечатлены уровнем мас­терства казахстанских умельцев и хотели бы, чтобы местные власти оказывали им больше поддержки, – отметил в интервью «Казахстанской правде» президент Всемирного ремесленного совета Азиатско-Тихоокеанского региона Азиз Муртазаев. – Сейчас акимат Алматы подал заявку на получение статуса Всемирного города ремесел. Правление нашей организации рассмотрит заявку, и если она будет одобрена, то здесь откроются большие перспективы в плане развития креативного туризма, проведения международных фестивалей ремесел, обмена опытом с зарубежными коллегами. По итогам визита мы составим подробный отчет.

По оценке эксперта, в Алматы и Алматинской области имеется очень широкий спектр рукоделия. Больше всего впечатляет размах производства народных музыкальных инструмен­тов и ювелирного дела, которые еще 30 лет назад были в зачаточном состоянии. Зарубежных специа­листов порадовало большое число молодых талантов, продолжающих вековые традиции предков. Есть рынок, расширяются мастерские, город имеет много шансов получить статус Всемирного ремесленного цент­ра. Признание на международном уровне будет означать, что в Алматы сохранилось и динамично развивается нацио­нальное культурное наследие. Городу есть что показать мировому сообщест­ву. Соответственно, укрепится сотрудничество с другими странами и регионами, имеющими аналогичный статус.

К слову, новаторская инициатива «Всемирный город ремесел» (World Craft City) была запущена Всемирным ремесленным советом в 2014 году. Сейчас в прог­рамме участвуют 67 городов из стран Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского регио­на, Европы и Африки. Каждый населенный пункт уже демонстрирует бурный рост ремесленного производства и продаж изделий декоративно-прикладного искусства. Значительно вырос и туристический поток из числа любителей экзотики.

К примеру, в Коканде (Узбекистан) когда-то насчитывалось всего шесть гостиниц. После обретения статуса World Craft City на частные инвестиции было построено около сотни отелей и гостевых домов. Росту туризма способствуют регулярно проводимые международные фестивали ремесел.

Напомним, в 2022 году Тараз первым из казахстанских городов удостоился аналогичного звания. По данным вице-президента Всемирного ремесленного совета Азиатско-Тихоокеанского региона Айдархана Калиева, с тех пор значительно выросло число местных мастеров, занимающихся войлоковалянием, обработкой шерсти и кожи, изготовлением музыкальных инструментов.

Эксклюзивный хендмейд

Вместе с представителями Всемирного ремесленного совета мы обошли ряды ярмарки, развернутой в фойе Центрального государственного музея РК. Чего только здесь не было: национальная одежда и обувь, изделия из войлока, кожи, дерева, музыкальные инструменты, панно и картины, украшения, ковры...

Большой интерес посетителей вызвали кук­лы-сувениры, изоб­ражающие казахских ханов, важно воссе­дающих на тронах, а также юрты в миниатюре с полным внутренним убранством. Как рассказала автор уникальных поделок, художник-кукольник Алиса Мендыгалиева, это довольно кропотливый труд. К примеру, за семь лет деятельности изготовлено 26 крупных кукол. На создание юрты уходит два месяца. Применяются технологии сварки, пайки, элементы ювелирного искусства.

По словам организатора проекта Asiadoll Татьяны Семеновой, в Алматы работают около 70 кукольников. Используются различные материалы: папье-маше, фарфор, керамика... Проводятся обучающие мастер-классы, художники участвуют в зарубежных выставках.

– Цель проекта – показать культуру казахского народа, красивые наряды степняков, – говорит Татьяна Семенова. – Как видите, наши куклы в меховых шапках, шелковых чапанах и камзолах, на руках у них перст­ни, которые носили в старину. Продукцию покупают как местные жители, так и казахи, живущие за рубежом. Цена некоторых кукол в человеческий рост достигает десяти тысяч долларов. Но для нас важнее показать свое искусство ценителям. Для создания кукол нужно учиться не один год навыкам лепки, обработки ткани, дерева. Чтобы правильно нанести орнамент, необходимо изучить культуру казахского народа. Каждая выставка для нас как отчетный концерт, мы же творческие люди. Очень приятно видеть восхищенные взгляды посетителей!

Другой участник ярмарки Алиаскар Мусаев – известный в рес­публике мастер по керамике с 20-летним стажем. Он изготавливает кувшины, вазы, сувениры, реставрирует археологические находки. Выйдя на заслуженный отдых, бывший преподаватель Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова открыл собственную гончарную мастерскую.

– Мотивом для большинства моих поделок служит раздел «Слов назидания» Абая, посвященный национальным традициям и обычаям, рукоделию, – рассказывает мастер. – Очень вдохновляет меня творчество великого поэта, страстно призывавшего соплеменников стремиться к духовному совершенству, постижению искусств и ремесел не только своего, но и других народов.

Алиаскар Стамчалиевич ведет занятия по гончарному делу в Алматинском центре активного долголетия. Для пожилых, говорит художник, работать с глиной, создавать посуду и другие изделия – одно удовольствие. В готовых авторских предметах выражены богатая фантазия и мастерство.

Побеседовав практически с каждым участником выставки, Саад Хани Аль-Каддуми дал высокую оценку представленной на Восточном базаре хендмейд-продукции.

Рукодельница Алия Саугабекова научилась валять войлок у своей бабушки

Как отметила президент Сою­за ремесленников Казахстана Айжан Беккулова, еще лет десять назад старинная вышивка крючком біз кесте находилась под угрозой исчезновения. Но благодаря кандасам из Монголии и Китая удалось сохранить этот промысел, который может стать национальным брендом страны. В частности, переселенец, этнодизайнер Тлек Султан основал в разных регионах республики мастерские по изготовлению головных уборов и обуви методом біз кесте и уже имеет заказы на два года вперед.

– Это говорит о стремительно растущем интересе казахстанцев к уникальным образцам декоративно-прикладного искусства, – считает Айжан Беккулова. – Граж­дане обратили взор к своим истокам, корням. Важно сохранить культурную самобытность народа, передавать из поколения в поколение секреты таких древних ремесел, как лоскутное шитье құрақ көрпе, ковроткачест­во алаша, нанесение орнаментов ою-өрнек. Все они являются одной из гарантий сохранения национальной идентичности в эпоху глобализации.

По мнению культурологов и историков, сегодня сама жизнь велит возрождать старинные ремесла, делая произведения мастеров визитной карточкой страны. Народные промыслы могут играть роль магнита, привлекающего внимание зарубежных и отечественных туристов, и воспитывать в казахстанцах гордость за свою страну.

По словам Айжан Беккуловой, для алматинских мастеров получение городом статуса World Craft City станет новой эрой в развитии отрасли народных ремесел. Они ожидают и увеличения поддержки со стороны местных властей.