Алматы имеет все шансы получить статус Всемирного города ремесел
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Вчера завершился рабочий визит в Алматы представительной комиссии Всемирного ремесленного совета (World Craft Council International). Эта международная некоммерческая организация, основанная в 1964 году в Нью-Йорке, занимается сохранением и развитием традиций декоративно-прикладного искусства в глобальном масштабе. Зарубежные гости во главе с президентом WCCI Саадом Хани Аль-Каддуми посетили ряд алматинских музеев, творческих мастерских, а также художественных колледжей, где ознакомились с текущим состоянием местной отрасли ремесел.