Альназарова ответила на вопрос об отмене ОСМС

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, прокомментировала перспективы системы обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент Kazpravda.kz.

- Вопрос о закрытии ОСМС не стоит и не должен стоять. Система медстрахования нам нужна. Если у нас есть проблемы в определенных наших начинаниях, это не значит, что мы должны от них избавляться. Мы должны продолжать и совершенствовать, - сказала она.

Глава Минздрава подчеркнула, что проблемы в системе ОСМС, действительно, есть и они будут изучены.

- Да, мы понимаем, что сегодня более чем достаточно нареканий со стороны населения. В то же время глава государства сказал, что объем финансирования увеличивается. Но параллельно увеличивается количество обращений на некачественное оказание медпомощи. Да, по итогам 2023 года есть рост жалоб на 20 процентов. Вчера местным исполнительным органам дали соответствующие поручения по анализу структуры жалоб, по результатам которого Минздрав примет меры и решения.

В части урегулирования нормативно-правовых актов, избыточного хождения (в поликлиниках – прим. автора) - мы должны это минимизировать, и в первую очередь вся работа должна быть направлена на эффективное использование бюджетных средств и полный отказ от неэффективных трат. То есть 2,8 триллиона тенге - это немалая сумма. Вопрос - как мы ее сейчас расходуем. Мы хотим провести тотальную ревизию всех протоколов и стандартов, чтобы не допускать неэффективную растрату, - разъяснила министр.