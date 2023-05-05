Аманат из прошлого

На стене в доме семьи Кайшатаевых много лет висела старая черно-белая фотография, вырезанная из газеты, на которой были запечатлены дед-фронтовик Мухтар со своим сослуживцем-ненцем Иваном Яптиком. Они читают письмо, которое пришло из Казахстана. В нем супруга красноармейца Кайшатаева приглашает боевого товарища своего мужа в гости. Тот пообещал приехать, когда закончится война, но не смог... Никто из сослуживцев до Победы не дожил.

– Я помню, как в детстве смотрел на эту фотографию, где запечатлен мой дед-фронтовик, в честь которого назвали меня, – рассказывает карагандинец Мухтар Кайшатаев. – Я думал: «А вдруг он живой? Вдруг он остался в Германии, женился там, и у него есть дети и внуки? А кто такой его товарищ Иван Яптик? Почему они с дедом похожи – оба узкоглазые? Далеко ли Ямал?»

Ответы на эти вопросы внук фронтовика получил спустя 70 с лишним лет. Ему даже удалось встретиться с потомком сослуживца своего деда, который живет на Крайнем Севере. Но обо всем по порядку.

Мухтар Кайшатаев был старшим из трех братьев, участвовавших в Великой Отечественной войне. Средний и младший, Бакай и Камза, ушли на фронт раньше, а у Мухтара была бронь. Дело в том, что он работал председателем большого колхоза, а значит, должен был обеспечивать страну продовольствием. Но в 1942 году, когда с фронта пришла страшная весть о гибели младшего брата, Мухтар отказался от брони и пошел бить врага.

Он служил в 340-м полку 46-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Участвовал в боях на территории Финляндии, Прибалтики и Польши. Был дважды ранен. Мухтар Кайшатаев награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги», орденом Славы III степени.

«При прорыве сильно укрепленных позиций противника и овладении населенными пунктами Бушино, Роллау и Бонкау товарищ Кайшатаев проявил себя отважным командиром, – говорилось в представлении к награде. – Он первым поднялся в атаку. Ворвавшись на окраину села, заметил на чердаке засевшего вражеского пулеметчика, который обстреливал наши боевые порядки. С двумя бойцами незаметно подошел к дому и забросал огневую точку гранатами. При отражении контратаки уничтожил девять гитлеровцев».

– Дед Мухтар присылал письма с фронта. Он писал их своей жене на казахском языке в стихотворной форме, – продолжает внук фронтовика. – Он рассказывал о том, как воевал, как получил ранения, полз по полю боя, трое суток не ел и как выжил. Писал, что хочет жить, вернуться домой, чтобы увидеть жену и детей. У него во время войны родился сын, которого наз­вали Майданбек. Но через год мальчик умер от болезни.

Мухтар Кайшатаев пропал без вести в январе 1945 года. А его товарищ Иван Яптик чуть раньше погиб в Польше.

От Ямала до Казахстана

Спустя 76 лет история боевой дружбы казаха и ненца получила неожиданное продолжение. Этому способствовали карагандинские журналисты, опубликовавшие историю фронтовой фотографии, поисковики, российский краевед Сергей Шулинин и руководитель поискового отряда «Ямальский плацдарм» Андрей Гуничев. Они выяснили, что из Ямальского района ушли на фронт сразу три Ивана Яптика, двое из которых погибли. Начали искать их родственников, а потом, сопоставив факты, установили вероятного потомка красноармейца-ненца – Анатолия Яптика. Он оказался внучатым племянником того самого Ивана, запечатленного на снимке рядом с казахом Кайшатаевым. Мужчина вместе с женой, детьми и внуками живет в поселке Сеяха Ямало-Ненецкого автономного округа.

Связавшись с ним, поисковики выяс­нили, что Анатолий Яптик почти ничего не знает о судьбе деда-фронтовика. Не сохранилось даже его фотографии. Однако ненец обрадовался, что удалось наладить связь с потомками сослуживца своего деда, и решил повидаться с ними. Тем более что его предок почти 80 лет назад пообещал сослуживцу приехать в гости в Казахстан.

И встреча внуков боевых товарищей сос­тоялась. В апреле 2021 года Анатолий Яптик прилетел в Казахстан. Здесь потомков фронтовиков сфотографировали с письмом в руках и в тех же позах, в которых были запечатлены их деды более 70 лет назад.

– Спустя много лет после войны мы, потомки фронтовиков, протянули друг другу руку дружбы, – сказал тогда Анатолий Яптик. – Я, честно говоря, не ожидал, что в Казахстане меня так тепло примут. Во время возложения цветов к монументу павшим героям, когда раздались ружейные залпы, я чуть не прослезился. Это высокая честь и для меня, и для моего деда, о судьбе которого я недавно узнал.

А в марте нынешнего года карагандинец Мухтар Кайшатаев совершил ответный визит. Он летал на Ямал.

– Мы выполнили завет предков, аманат, – отмечает Мухтар Кайшатаев. – Ведь в том письме из Казахстана, которое запечатлено на фотографии, супруга приглашала Ивана в гости. Он обещал, что приедет, но не дожил. Теперь это обещание выполнили их внуки. Я все думаю: что общего было у моего деда с Иваном? Ведь Мухтар был взрослым мужчиной 38 лет, а его товарищ – 19-летним юнцом. Может, дед видел в нем младшего брата, которого потерял на войне?

Возвращение на родину

Встреча семей Кайшатаевых и Яптик стала возможной благодаря усилиям казахстанских и российских поисковых отрядов. С нашей стороны содействие им оказали члены общественного объединения «Atamnyn Amanaty», которое существует уже четыре года. Они отслеживают судьбы казахстанских солдат, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны, и доставляют их останки на родину.

– За четыре года мы привезли в Казахстан останки 14 солдат, двое из которых были из Карагандинской области, – рассказывает зампредседателя общественного объединения «Atamnyn Amanaty» Райгуль Мушанова. – Хочу отметить, что мы доставили только те останки, которые подняли с полей сражений. Ведь и сегодня есть целые поля, где лежат наши непогребенные солдаты. Там работают поисковики. Бывает, что нам звонят люди и просят привезти останки их деда, который похоронен в братской могиле. Такого мы не делаем. Раскапывать братские могилы недопустимо.

Члены ОО «Atamnyn Amanaty» постоянно ездят на полевые работы. В последние два года они участвовали в международной полевой экспедиции в Калужской области.

А еще аманатовцы занимаются так называемым обратным поиском. У них есть списки с фамилиями солдат, боевые и гос­питальные захоронения которых обнаружили иностранные поисковики в России, Беларуси, Узбекистане, Украине, Польше и Норвегии. Через свою волонтерскую сеть ОО «Atamnyn Amanaty» ищет их родственников в Казахстане. Этот список постоянно обновляется. Каждый казахстанец вправе подать заявку на поиск своих предков, пропавших без вести во время Второй мировой войны. Это можно сделать через сайт www.ata-amanaty.kz.

– Народная мудрость гласит: өлі риза болмай, тірі байымайды, что значит: пока не будут довольны мертвые, у живых жизнь не наладится, – говорит Райгуль Мушанова. – Это сакральные вещи. Если мы забудем те страшные годы войны, то это когда-нибудь обернется против нас. Это понимаем и мы, и наши коллеги-поис­ковики из разных стран.