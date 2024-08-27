Амангельды Нугманов ознакомился с ходом модернизации пограничных пунктов

Фото: пресс-служба Сената РК

Ему рассказали о результатах работы службы за первое полугодие 2024 года, включая информацию о выявленных фактах незаконного пересечения границы, обнаружения наркотиков и оружия, а также нарушениях миграционного законодательства.

Также сенатор ознакомился с процессами модернизации пограничных пунктов и обсудил меры по сокращению времени прохождения границы для транспорта и граждан, включая оптимизацию процесса оформления документов. Особое внимание было уделено автопункту «Жайсан» в Мартукском районе, где рассматривались проблемы очередей и обслуживания. На встрече участвовали председатель областного маслихата, представители общественного совета и СМИ.

«Наша цель - обеспечить удобные и комфортные условия для граждан при пересечении границы. Модернизация пограничных пунктов является ключевым шагом к достижению этой цели, способствуя улучшению качества обслуживания, сокращению времени ожидания и повышению общей эффективности пограничного контроля»,-сказал Амангельды Нугманов.

Кроме того, сенатор ознакомился с ходом строительства школы детского творчества и искусства в селе Мартук, отметив значимость проекта для развития культурной и образовательной инфраструктуры региона.