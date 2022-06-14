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Технологии , В мире
Amazon запустит службу доставки заказов дронами в Калифорнии

Amazon планирует запустить в Калифорнии свою службу доставки дронами под названием Prime Air, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Российскую Газету.

В рекламном слогане говорится, что американцы смогут выбрать любой "из тысячи повседневных продуктов", беспилотник оставит заказ в саду.

Компания заявила, что создала более десяти прототипов дронов и остановилась на модели, которая может идентифицировать адрес потребителя и избегать препятствий: как статических, так и движущихся (от дымоходов до домашних животных).

"Если будут обнаружены препятствия, наш дрон автоматически изменит курс", - отметили в компании.

В конце мая компания Walmart объявила о расширении своей службы доставки дронами. Беспилотники будут работать в шести американских штатах с возможностью охвата до 4 миллионов домов. Клиенты смогут заказывать свои товары с 8 до 20 часов. Плата за заказ составит 3,99 доллара США, он будет доставлен потребителю в течение получаса. Вес посылки не должен превышать 4,5 килограмма.

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