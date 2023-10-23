Андрей Голубев выиграл турнир ATP 250 в Стокгольме в парном разряде

Казахстанский теннисист Андрей Голубев в дуэте с украинцем Денисом Молчановым стал победителем турнира серии АТР 250 в Стокгольме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана

Фото: пресс-служба ФТК

Для Андрея Голубева данный титул – дебютный на таком высоком уровне. Вместе со своим постоянным напарником Денисом Молчановым казахстанец долго шел к этому успеху и, наконец, достиг триумфа.

Пара Голубев/Молчанов в решающем матче турнира в столице Швеции нанесла поражение Юки Бхамбри из Индии и Джулиану Кэшу из Великобритании – 7:6(8:6), 6:2.

Напомним, первая ракетка Казахстана Александр Бублик выиграл турнир ATP 250 в Антверпене в личном разряде.