Александр Бублик стал чемпионом турнира ATP 250 в Антверпене

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик выиграл турнир ATP 250 в Антверпене в личном разряде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана

Фото: пресс-служба ФТК

Александр Бублик, занимающий 36-е место рейтинга ATP, в финале обыграл 38-го номера мировой классификации Артура Филса из Франции со счетом 6:4, 6:4.

Таким образом, первая ракетка Казахстана завоевала уже третий титул серии ATP в карьере. До этого в активе Бублика была победа в июне 2023 года на турнире АТР 500 в Галле, а ранее в феврале 2022 года он стал чемпионом ATP 250 OPEN SUD DE FRANCE в Монпелье.