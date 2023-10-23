Александр Бублик стал чемпионом турнира ATP 250 в Антверпене

Спорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик выиграл турнир ATP 250 в Антверпене в личном разряде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана

Фото: пресс-служба ФТК

Александр Бублик, занимающий 36-е место рейтинга ATP, в финале обыграл 38-го номера мировой классификации Артура Филса из Франции со счетом 6:4, 6:4.

Таким образом, первая ракетка Казахстана завоевала уже третий титул серии ATP в карьере. До этого в активе Бублика была победа в июне 2023 года на турнире АТР 500 в Галле, а ранее в феврале 2022 года он стал чемпионом ATP 250 OPEN SUD DE FRANCE в Монпелье.

 

 

#Спорт #теннис #победа #Бублик

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