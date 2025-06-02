Для казахстанки бой был не просто важным в ее карьере, но и принципиальным, ведь она не смирилась со своим проигрышем

Фото пресс-службы акимата Жамбылской области

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас провела бой-реванш с чилийской оппоненткой Даниэлой Асенхо, в котором одержала уверенную победу, передает корреспондент Kazpravda.kz

Их первая встреча на ринге состоялась больше полутора года назад, и в спорной ситуации по решению судейской коллегии казахстанской боксерше присвоили поражение, которое не давало ей покоя. Все это время уроженка Тараза готовилась к повторному поединку, который должен был поставить все точки над «i» и окончательно выявить сильнейшую из них.

Во время вечера профессионального бокса после активно проведенных шести раундов на таразском ринге Ангелине Лукас присвоили досрочную победу – дальше ее соперница отказалась выходить на ринг. Преимущество и инициатива жамбылской представительницы были видны на протяжении всего боя, но особенно они чувствовались в последнем эпизоде, когда она буквально напором шла на свою оппонентку, осыпая ее тяжелыми джетами и хуками.

В результате Ангелина Лукас защитила титул чемпионки мира по версии IBO во втором наилегчайшем весе, одержав 15-ю победу в своей спортивной карьере.

«Сегодня для меня по-настоящему исторический день. Я стала первой женщиной в истории Казахстана, которой удалось защитить титул чемпионки мира – и сделала это на родной земле», - написала победительница на своей странице в соцсетях.

По признанию спортсменки, она готовилась к этой встрече очень серьезно, поскольку не хотела подвести Министерство обороны РК, ЦСКА, спонсоров и всех, кто пришел поддержать ее, и была готова сражаться до конца, чтобы отстоять то, что, как она считает, по праву принадлежит ей.

Аким области Ербол Карашукеев от имени всех жамбылцев поздравил чемпионку с победой, отметив, что она – гордость не только жителей региона, но и всей страны. Ее достижение – источник вдохновения для молодого поколения, яркий пример силы духа, дисциплины и несгибаемой воли.

Кроме того, глава региона сделал акцент на том, что успех Ангелины Лукас в очередной раз подтверждает стремительный рост жамбылского спорта и высокого потенциала местных атлетов.

