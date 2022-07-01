Антикор проводит расследование в отношении чиновников из Минкультуры РК

Агентство Казахстана по противодействию коррупции расследует факт отчуждения здания госпредприятия по заниженной стоимости, сообщает Каzpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Антикоррупционная служба по городу Нур-Султану проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Министерства культуры и спорта РК по факту отчуждения подведомственного здания РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта» в Алматы по заниженной стоимости в пользу аффилированного юридического лица, повлекшего причинение тяжких последствий интересам государства», – сообщили в Антикоре.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.