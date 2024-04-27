Творить добро не напоказ, но с пользой

Сегодня Ассамблея народа Казахстана поднимает большой пласт благотворительной работы, зачастую одной из первых протягивая руку помощи в трудную минуту. Так случилось в Костанае и во время весеннего половодья. В первые же дни стихийного бедствия на базе Дома дружбы открылся пункт прие­ма гуманитарной помощи, откуда ежедневно в подтопленные районы отправляли по несколько машин с предметами первой необходимости.

Костанайскую АНК представляют 18 этнокультурных объединений. Корейская община, которая в будущем году отметит 35-летний юбилей, – одна из старейших и, видимо, потому одна из активно занимающихся благотворительностью. На счету объединения сотни социальных проектов, ориентированных на помощь и поддержку многодетных семей, социально уязвимых слоев населения, людей преклонного возраста... Но в приоритете молодежь как будущее нации.

Среди уникальных проектов для подрастающего поколения – «Юный Start up», направленный на обучение молодых людей из малообеспеченных и многодетных семей востребованным профессиям.

– Мы отправляли запрос во все школы и колледжи города и в итоге набрали группу из 15 детей, к которым были прикреплены наставники. На протяжении двух месяцев ребята познавали тонкости мастерства бьюти-индустрии: наращивание ресниц и ногтей, оформление бровей, парикмахерское дело, искусство визажа и т. д. Сегодня это очень популярные профессии, которые помогут молодым людям зарабатывать себе на жизнь. Также каждый участник прошел обу­чение курсам SMM для того, чтобы они могли представить себя и свою деятельность в соцсетях. По окончании проекта многие ребята получили от своих наставников предложения работать у них, чем они и воспользовались, – рассказала председатель корейской общины Ульяна Ким.

А вот проект для школьников «Юный ментор», который был реа­лизован на базе Дома дружбы, направлен на устранение пробелов в знаниях по школьной программе. Волонтеры – выпускники НИШ – в каникулярный период занимались с младшеклассниками математикой, географией, литературой, а также обу­чали вокалу, рисованию и игре на гитаре. Прошлым летом в проекте «Юный ментор» приняли участие 30 школьников Костаная.

Еще один социальный проект корейской общины вышел на респуб­ликанский уровень. Танцевальный фестиваль-конкурс K-pop­ Idol Kst, проводимый ежегодно в рамках Фестиваля четырех стихий, в 2022-м объединил всю творческую молодежь Северного Казахстана. К проекту подключились таланты из столицы, Павлодара, Актобе, Петропавловска и Караганды.

– Семь лет назад, когда мы только запустили этот проект, у нас было восемь групп, а сегодня уже 20. Мы активно поддерживаем молодежное движение в стремлении вести здоровый образ жизни и в организации интересного досуга. Предоставляем им площадку для занятий, не взимаем никакой платы, а наоборот, всячески поощряем – дарим подарки, вручаем призы, – уточнила Улья­на Ким.

Все эти мероприятия, направленные на обучение, просвещение, организацию досуга и пропаганду здорового образа жизни молодежи, требуют не только физических и духовных колоссальных вложений, но и огромных финансовых вливаний. В этом общине активно помогают спонсоры, руководители местных предприятий, которые также входят в состав членов правления корейского центра. Один из крупных благотворительных жестов – строительство местной компанией большого просторного дома для многодетной семьи из семи человек, которая ранее ютилась на 30 квадратных метрах. Кстати, после этого события семья пополнилась еще одним ребенком – родилась шестая девочка.

Есть и вливания извне. Раз в четыре года Фонд зарубежных корейцев выделяет до 1,5 тыс. долларов на реализацию проектов. В прошлом году эту помощь получил корейский центр Костаная и потратил ее на праздник осени Чхусок, организованный для людей преклонного возраста, переживших департацию и Великую Отечественную войну.

Нельзя сказать, что другие этнокультурные объединения костанайской АНК остаются в стороне. Благотворительные проекты реализуют все общины. И между прочим, в нынешнем году грядущее празднование Дня единства пройдет под эгидой добрых дел. Все этнокультурные объе­динения привезут 1 мая на ярмарку национальные блюда, а собранные средства направят на лечение ребенка с ДЦП, которому требуется срочная операция.